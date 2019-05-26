В Польше сгорел автобус, в котором ехали 70 украинских туристов. Об этом сообщило издание Наша Польша, передает ГалИнфо. Автобус, следовавший из Киева в Прагу, дотла сгорел на польской автостраде А4 в окрестностях Алверни, что в Малопольском воеводстве. Спасателям пришлось эвакуировать 70 граждан Украины. Как сообщает телеканал tvn24, автобус загорелся около часа ночи с субботы на воскресенье. Как рассказал дежурный автодорожного комиссариата Kraków Balice, загорелся автобус, следовавший из украинской столицы в Прагу. Автобус принадлежит украинскому перевозчику. В салоне во время чрезвычайного происшествия находилось 70 человек, все граждане Украины, все были быстро эвакуированы. К счастью, обошлось без пострадавших. Эвакуированные пассажиры посреди ночи были доставлены на паркинг MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych), откуда их забрал другой транспорт, прибывший на замену. Правда, пока неизвестно, что это за транспорт и куда дальше поехали украинские туристы. И будем надеяться, что их дальнейшее путешествие продлится без эксцессов. Пожар, по словам дежурного началась в двигателе, в результате пожара автобус сгорел дотла и оставил немалый след в асфальтовом покрытии, пропалив дыру.

Обновлено в 19:06 Об этом сообщил польский телеканал TVN24.pl.

Обновлено в 19:13 На юге Польши недалеко от г .Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, 70 граждан Украины эвакуировали.