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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 19:13
· Польша · Автобус · Турист
Автобус Киев-Прага полностью сгорел в Польше

Автобус Киев-Прага полностью сгорел в Польше (16 новостей и 1 видео)

«Огонь сразу охватил весь салон»

В Польше сгорел автобус, в котором ехали 70 украинских туристов. Об этом сообщило издание Наша Польша, передает ГалИнфо. Автобус, следовавший из Киева в Прагу, дотла сгорел на польской автостраде А4 в окрестностях Алверни, что в Малопольском воеводстве. Спасателям пришлось эвакуировать 70 граждан Украины. Как сообщает телеканал tvn24, автобус загорелся около часа ночи с субботы на воскресенье. Как рассказал дежурный автодорожного комиссариата Kraków Balice, загорелся автобус, следовавший из украинской столицы в Прагу. Автобус принадлежит украинскому перевозчику. В салоне во время чрезвычайного происшествия находилось 70 человек, все граждане Украины, все были быстро эвакуированы. К счастью, обошлось без пострадавших. Эвакуированные пассажиры посреди ночи были доставлены на паркинг MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych), откуда их забрал другой транспорт, прибывший на замену. Правда, пока неизвестно, что это за транспорт и куда дальше поехали украинские туристы. И будем надеяться, что их дальнейшее путешествие продлится без эксцессов. Пожар, по словам дежурного началась в двигателе, в результате пожара автобус сгорел дотла и оставил немалый след в асфальтовом покрытии, пропалив дыру.

Обновлено в 19:06 Об этом сообщил польский телеканал TVN24.pl. 

Обновлено в 19:13 На юге Польши недалеко от г .Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, 70 граждан Украины эвакуировали.

ФОТО К НОВОСТИ: «Автобус Киев-Прага полностью сгорел в Польше»
Фото Прожег дыру в асфальте: В Польше дотла сгорел автобус из Киева, в котором ехали 70 украинских туристов
Фото В Польше сгорел автобус Киев-Прага
Фото Автобус Киев-Прага полностью сгорел в Польше
Фото Пропалил дыру в асфальте: пассажирский автобус из Киева полностью сгорел в Польше
Фото В Польше дотла сгорел автобус Киев-Прага
Фото В Польше сгорел автобус "Киев - Прага", эвакуировали 70 человек
Фото В Польше сгорел автобус Киев-Прага, 70 украинцев эвакуировали
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Обозреватель Обозреватель  ·  26.05.19, 17:23 Огонь сразу охватил весь салон
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