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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 12:54
· Венгрия
Автокефалия для УПЦ: Синод Вселенского патриархата принял неожиданное решение

Автокефалия для УПЦ: Синод Вселенского патриархата принял неожиданное решение (15 новостей)

«Сегодня, 11 октября, третий и последний день трехдневного заседания Синода»

Вчера, 10 октября, Синод Вселенского патриархата не принял решение о Томосе для Украины и перенес решение по этому вопросу как минимум на ноябрь. Об этом заявил митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис) в разговоре с католическим агентством новостей KNA, передает DW. Решение о Томоса для Украины Вселенский патриархат Константинополя примет только тогда, когда наступит "подходящее время", подчеркнул Арсений в кулуарах Синода. Намекая на напряжение в отношениях между Константинополем и Москвой по украинскому вопросу, он сказал: "Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем делать так, чтобы все было мирно". Следующее заседание Синода Вселенского патриархата состоится с 9 по 11 ноября. Синод Константинопольского патриархата перенес продолжение обсуждения Томоса об автокефалии Украинской Церкви, заслушав доклады своих экзархов в Киеве. В настоящее время заседание завершено и его участники покинули зал заседаний. По неофициальным сведениям, на своем нынешнем заседании Синод ограничится заявлением в поддержку автокефалии Украинской Церкви, а окончательное решение будет принято на следующем заседании в ноябре. Однако не исключается появление факторов, которые могут ускорить процесс.

Обновлено в 12:54 "Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что до конца дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят прекрасно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждения. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", – сказал архиепископ Даниил.

ФОТО К НОВОСТИ: «Автокефалия для УПЦ: Синод Вселенского патриархата принял неожиданное решение»
Фото Автокефалия для УПЦ: Синод Вселенского патриархата принял неожиданное решение
Фото Решение о Томосе для Украины перенесли на ноябрь
Фото Экзарх Даниил о томосе для Украины: Решение могут принять до конца дня
Фото Экзарх Даниил о томосе Украине: До конца дня может быть принято решение
Фото Решение о Томосе для Украины ожидается до конца дня - экзарх Даниил
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