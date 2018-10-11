Автокефалия для УПЦ: Синод Вселенского патриархата принял неожиданное решение

Вчера, 10 октября, Синод Вселенского патриархата не принял решение о Томосе для Украины и перенес решение по этому вопросу как минимум на ноябрь. Об этом заявил митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис) в разговоре с католическим агентством новостей KNA, передает DW. Решение о Томоса для Украины Вселенский патриархат Константинополя примет только тогда, когда наступит "подходящее время", подчеркнул Арсений в кулуарах Синода. Намекая на напряжение в отношениях между Константинополем и Москвой по украинскому вопросу, он сказал: "Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем делать так, чтобы все было мирно". Следующее заседание Синода Вселенского патриархата состоится с 9 по 11 ноября. Синод Константинопольского патриархата перенес продолжение обсуждения Томоса об автокефалии Украинской Церкви, заслушав доклады своих экзархов в Киеве. В настоящее время заседание завершено и его участники покинули зал заседаний. По неофициальным сведениям, на своем нынешнем заседании Синод ограничится заявлением в поддержку автокефалии Украинской Церкви, а окончательное решение будет принято на следующем заседании в ноябре. Однако не исключается появление факторов, которые могут ускорить процесс.

Обновлено в 12:54 "Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что до конца дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят прекрасно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждения. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", – сказал архиепископ Даниил.