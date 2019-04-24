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Автономера можно получить по почте

Автономера можно получить по почте (8 новостей)

«Стоимость заказа ИНЗ автоматически рассчитывает система, стоимость доставки - 500 грн»

Услуга получения индивидуального номерного знака (ИНС) стала полностью электронной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины в Facebook.

Как отмечается в сообщении, теперь в онлайн-режиме можно: проверить возможность заказа конкретного ИНС; заказать и оплатить его изготовление; получить готовый номерной знак в отделении "Новой почты".

"Стоимость услуги доставки "Новой почтой" фиксированная - 500 грн", - говорится в сообщении.

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Как напоминают в госагентстве, эта услуга является одной из комплекса услуг, предоставляемых в Электронном кабинете водителя. Пользователю кабинета предоставляется информация о его водительском удостоверении, транспортных средствах, владельцем которых он является, и административные правонарушения, в которых он был виновником. В кабинете пользователь может оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду.

За первые четыре месяца работы в кабинете зарегистрировались около 80 тыс. пользователей. За это время пользователи подали более 167 тыс. заявлений онлайн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Автономера можно получить по почте»
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Униан Униан  ·  24.04.19, 13:25 Стоимость заказа ИНЗ автоматически рассчитывает система, стоимость доставки - 500 грн.
MIGnews MIGnews  ·  24.04.19, 13:52 Отныне в онлайн-режиме можно будет заказать и оплатить изготовление конкретного ИНС, а получить готовый номерной знак - в отделении почты.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Finance Finance  ·  24.04.19, 14:15 Зарегистрировать кассовый аппарат в Украине отныне можно будет онлайн в один клик через кабинет налогоплательщика. Для этого нужно лишь заполнить заявление, которое к тому же можно подать в электронном…
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