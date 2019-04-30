"Аякс" на выезде победил "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

Английский Тоттенхэм примет в Лондоне амстердамский Аякс в первом полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2018/2019.

Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ Тоттенхэм – Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер, Льоренте. Аякс – Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене, Нерес, де Йонг. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. У Тоттенхэма много потерь. Из-за дисквалификации не сыграет Хон Мин Сон. Травмированы: Серж Орье, Харри Уинкс, Эрик Ламела и Харри Кейн. У Аяксе же всего одна потеря - Хассан Банде. Тоттенхэм и Аякс - главные сенсации текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. В предыдущем райнде голландцы сенсационно выбили Ювентус, а Шпоры - не менее сенсационно оставили не у дел Манчестер Сити. Встречу двух команд уже окрестили "еврейским дерби". Тоттенхэм базируется в еврейском районе Лондона, исторически значительную часть их болельщиков составляли евреи, президент клуба Даниэль Леви – еврей, а крупнейшая группировка фанатов Шпор называется Yid Army. И эта самая группировка, к слову, дружит с фанатами Аякса. Одно из прозвищ амстердамцев – Евреи. Так же называют себя и болельщики голландского клуба, активно использующие еврейскую символику. EPA Фаны Аякса в Лондоне Тоттенхэм проиграл три из четырех своих последних матчей. Дважды в течение недели команду Почеттино на своем поле минимально обыграл Манчестер Сити (4:3 в ЛЧ и 1:0 в поединке АПЛ). Затем Шпоры с большим трудом обыграли дома Брайтон (единственный в матче гол Эриксен забил на 88-й минуте), а на минувших выходных впервые проиграли на своем новом стадионе – 0:1 в дерби от Вест Хэма. В турнирной таблице АПЛ Тоттенхэм занимает 3-е место/ Аякс же в нынешнем сезоне пока что претендует на выигрыш сразу трех трофеев. В Лиге чемпионов амстердамцы добрались вот уже до полуфинала. В финале Кубка Голландии, который состоится 5 мая, они в Роттердаме померяются силами с клубом Виллем II из Тилбурга. Ну и пока что команда Эрика тен Хага лидирует в Эредивизи, опережая ПСВ по разнице мячей. Для того, чтобы Аякс успел восстановиться и лучше подготовиться к первой игре против Шпор, в Голландии был целиком перенесен 33-й тур Эредивизи, который должен был состояться на минувших выходных. Маурисио Почеттино очень негодовал по этому поводу. Эксперты PariMatch победу Тоттенхэма оценили в 2,30, победу Аякса в 3,30, а ничью - в 3,35.