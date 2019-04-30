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"Аякс" на выезде победил "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

"Аякс" на выезде победил "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов (8 новостей)

«Представляем онлайн первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс»

Английский Тоттенхэм примет в Лондоне амстердамский Аякс в первом полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2018/2019.

Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс.   ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ Тоттенхэм – Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер, Льоренте. Аякс – Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене, Нерес, де Йонг. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. У Тоттенхэма много потерь. Из-за дисквалификации не сыграет Хон Мин Сон. Травмированы: Серж Орье, Харри Уинкс, Эрик Ламела и Харри Кейн. У Аяксе же всего одна потеря - Хассан Банде. Тоттенхэм и Аякс - главные сенсации текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. В предыдущем райнде голландцы сенсационно выбили Ювентус, а Шпоры - не менее сенсационно оставили не у дел Манчестер Сити. Встречу двух команд уже окрестили "еврейским дерби". Тоттенхэм базируется в еврейском районе Лондона, исторически значительную часть их болельщиков составляли евреи, президент клуба Даниэль Леви – еврей, а крупнейшая группировка фанатов Шпор называется Yid Army. И эта самая группировка, к слову, дружит с фанатами Аякса. Одно из прозвищ амстердамцев – Евреи. Так же называют себя и болельщики голландского клуба, активно использующие еврейскую символику. EPA Фаны Аякса в Лондоне Тоттенхэм проиграл три из четырех своих последних матчей. Дважды в течение недели команду Почеттино на своем поле минимально обыграл Манчестер Сити (4:3 в ЛЧ и 1:0 в поединке АПЛ). Затем Шпоры с большим трудом обыграли дома Брайтон (единственный в матче гол Эриксен забил на 88-й минуте), а на минувших выходных впервые проиграли на своем новом стадионе – 0:1 в дерби от Вест Хэма. В турнирной таблице АПЛ Тоттенхэм занимает 3-е место/ Аякс же в нынешнем сезоне пока что претендует на выигрыш сразу трех трофеев. В Лиге чемпионов амстердамцы добрались вот уже до полуфинала. В финале Кубка Голландии, который состоится 5 мая, они в Роттердаме померяются силами с клубом Виллем II из Тилбурга. Ну и пока что команда Эрика тен Хага лидирует в Эредивизи, опережая ПСВ по разнице мячей. Для того, чтобы Аякс успел восстановиться и лучше подготовиться к первой игре против Шпор, в Голландии был целиком перенесен 33-й тур Эредивизи, который должен был состояться на минувших выходных. Маурисио Почеттино очень негодовал по этому поводу. Эксперты PariMatch победу Тоттенхэма оценили в 2,30, победу Аякса в 3,30, а ничью - в 3,35.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Аякс" на выезде победил "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов»
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Фото Тоттенхэм - Аякс 0:1. Аякс обыграл в гостевом матче Тоттенхэм в полуфинале ЛЧ
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.04.19, 20:11 "Аякс" и "Тоттенхэм" добились драматичных побед в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА и теперь поспорят за путевку в мадридский финал. Прежде команды встречались в еврокубках лишь раз. "Тоттенхэм" разгромил…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.04.19, 21:22 Лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс" назвали стартовые составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов. За лондонцев не сыграет Гарри Кейн, который до сих пор не восстановился от травмы, которую…
Телеграф Телеграф  ·  30.04.19, 21:38 Представляем онлайн первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс.
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Апостроф Апостроф  ·  30.04.19, 23:50 В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 1:0.
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.05.19, 00:01 Амстердамский "Аякс" неожиданно сумел победить на выезде лондонский "Тоттенхэм" в первом матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов. Нидерландцы получили минимальную победу. Тоттенхэм – Аякс 0:1…
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