Сегодня в рамках 1/8 Лиги чемиона амстердамский "Аякс" примет мадридский "Реал". Это уже будет 13 в истории официальная встреча этих команд.

"Аякс" и "Реал" провели свою дебютную встречу в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов 1967/68. На тот момент мадридский клуб уже имел в своем активе шесть трофеев самого престижного еврокубка, тогда как голландцы только закладывали фундамент. По итогам двух матчей сильнее оказался "Реал" (1: 1 в Амстердаме и 1: 0 в Мадриде). Первый матч запомнился фейлом голкипера "сливочных Хункера после удара легендарного Кройфа.

В следующий раз команды снова зустрилисьу сезоне 1972/73. Теперь уже "Аякс" оказался сильнее "Реал" на стадии полуфинала (2: 1 и 0: 1).

Пятая встреча исторических грандов случилась на групповом этапе Лиги чемпионов 1995/96. "Аякс" здвичи обыграл Реал, находившийся на этапе перестройки.

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Остальные шесть матчей, все из которых состоялись на групповом этапе ЛЧ выиграл "Реал", причем в большинстве случаев с розгромниим счету. Дважды 4: 1, дважды 3: 0, еще по разу со счетами 4:0 и 2:0. Общая статистика противостояния 7: 4 в пользу "Реала".

Сегодня "амстердамцы" имеют неплохой шанс получить первую с 1995 года победу над "Реалом".

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