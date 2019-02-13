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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 22:05
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Аякс - Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Аякс - Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (6 новостей и 1 видео)

«Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов»

Сегодня в рамках 1/8 Лиги чемиона амстердамский "Аякс" примет мадридский "Реал". Это уже будет 13 в истории официальная встреча этих команд.

"Аякс" и "Реал" провели свою дебютную встречу в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов 1967/68. На тот момент мадридский клуб уже имел в своем активе шесть трофеев самого престижного еврокубка, тогда как голландцы только закладывали фундамент. По итогам двух матчей сильнее оказался "Реал" (1: 1 в Амстердаме и 1: 0 в Мадриде). Первый матч запомнился фейлом голкипера "сливочных Хункера после удара легендарного Кройфа.

В следующий раз команды снова зустрилисьу сезоне 1972/73. Теперь уже "Аякс" оказался сильнее "Реал" на стадии полуфинала (2: 1 и 0: 1).

Пятая встреча исторических грандов случилась на групповом этапе Лиги чемпионов 1995/96. "Аякс" здвичи обыграл Реал, находившийся на этапе перестройки.

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Остальные шесть матчей, все из которых состоялись на групповом этапе ЛЧ выиграл "Реал", причем в большинстве случаев с розгромниим счету. Дважды 4: 1, дважды 3: 0, еще по разу со счетами 4:0 и 2:0. Общая статистика противостояния 7: 4 в пользу "Реала".

Сегодня "амстердамцы" имеют неплохой шанс получить первую с 1995 года победу над "Реалом".

Обновлено в 21:59 Аякс – Реал онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. «Аякс» оказался не в самой сложной группе, где кроме него были еще «Бавария», «Бенфика» и АЕК, из которой команда Эрика Тен Хага вышла без единого поражения. От…

Обновлено в 22:05 Амстердамский «Аякс» принимает мадридский «Реал» в рамках плей-офф Лиги чемпионов

ФОТО К НОВОСТИ: «Аякс - Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов»
Фото Как "Аякс" играл с "Реалом"
Фото Аякс - Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Фото Аякс – Реал Мадрид – 0:0. LIVE
Фото Аякс – Реал 0:0 онлайн-трансляция матча
Фото Аякс – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.02.19, 20:40 Амстердамский "Аякс" стал настоящим открытием нынешней Лиги чемпионов. В гости к легендарному клубу приедут из Мадрида настоящие "короли" европейского футбола – "Реал". Ожесточенное противостояние покажут…
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Sport.ua Sport.ua  ·  13.02.19, 21:46 Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Голос.UA Голос.UA  ·  13.02.19, 21:59   Аякс – Реал онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. «Аякс» оказался не в самой сложной группе, где кроме него были еще «Бавария», «Бенфика» и АЕК, из которой…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  13.02.19, 22:05 Амстердамский «Аякс» принимает мадридский «Реал» в рамках плей-офф Лиги чемпионов
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