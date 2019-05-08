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"Аякс" - "Тоттенхэм": Сегодня состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Аякс" - "Тоттенхэм": Сегодня состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов (3 новости)

«Где смотреть онлайн прямой эфир матча Аякс - Тоттенхэм?»

"Аякс" - "Тоттенхэм". Голландская команда может впервые за долгое время пробиться в решающий матч главного клубного турнира. Онлайн-трансляция матча "Аякс" - "Тоттенхэм" начнется на 112.ua в 21:30, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 2".

8 мая, 22:00

Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

Лига чемпионов, 1/2 финала

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"Аякс" - "Тоттенхэм" (первый матч 1:0)

"Аякс" под конец сезона набрал просто феноменальную форму. Легкость и уверенность, с которой подопечные тен Хага двигаются сами по полю и разыгрывают мяч, позволила выиграть шесть матчей подряд, а проигрывал "Аякс" последний раз 17 марта (10 матчей назад). С такой формой не удивительно, что никто в Европе не сдерживает их.

"Тоттенхэм" в первом поединке получил в соперники неожиданно осторожный "Аякс", что немного поменяло концепцию игры и. В этот раз Маурисио Почеттино должен подойти подготовленным ко всему, что может создать "Аякс". Иначе такой близкий финал Лиги чемпионов, который может стать для "Тоттенхэма" первым в истории, исчезнет.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино:

"Аякс" был очень хорош в Лондоне в первые полчаса. Это талантливая команда с сильными игроками и очень хорошим тренером. Она всецело заслужила играть на этой стадии. Все наши футболисты очень важны. Сон Хын Мин пропустил первый матч, и он главный, кто расстроился после красной карточки в субботу. Однако куда важнее игра команды в целом. Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу на завтра, но ничто еще не решено. Мы знаем, что должны выигрывать и показать свой лучший футбол. Это потрясающий момент для нас".

Прогноз 112.ua: 1:1

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Телеграф Телеграф  ·  08.05.19, 14:01 Где смотреть онлайн прямой эфир матча Аякс - Тоттенхэм?
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