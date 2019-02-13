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Азовское море будут охранять новые "Кентавры", - Генштаб

Азовское море будут охранять новые "Кентавры", - Генштаб (4 новости)

«На охрану Азовского моря выйдут два десантных корабля Кентавр»

К шести малым бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе Военно-Морских Сил Украины, в 2019 году запланировано принятие еще одного аналогичного катера и двух десантных катеров "Кентавр". Об этом сегодня на брифинге заявил замначальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко, пишет "Укринформ". "В состав ВМС принято шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров "Кентавр". Продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", оснащенного ракетным комплексом "Нептун". США передали в ВМС Украины два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря", - рассказал Демьяненко. Говоря о реформировании армии, он отметил, что в ВМСУ сформированы Морское командование, Командование морской пехоты, меняется организационная структура боевых частей и частей обеспечения. Кроме того, по словам спикера, сформирован дивизион и звено судов обеспечения, которые будут выполнять исключительно задачи по обеспечению функционирования корабельного состава. В Киеве заложили катера "Гюрза" и "Кентавр" для ВМСУ Представитель Генштаба сообщил, что сегодня на вооружение принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружения и военной техники, поставлено в войска около 8000 единиц нового или модернизированного вооружения и около 500 тыс. единиц боеприпасов. "В качестве технической помощи от США в войска поставлено пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 2500 приборов ночного видения", - сказал Демьяненко. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января трех раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.02.19, 18:33 В дополение к шести малым бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе ВМС, в 2019 году запланировано принятие еще одного аналогичного катера и двух десантных катеров "Кентавр". Об этом…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.02.19, 19:05 На охрану Азовского моря выйдут два десантных корабля "Кентавр"
ТСН ТСН  ·  13.02.19, 20:01 Также уже сформированы Морское командование и Командование морской пехоты.
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