АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским – "Консалтинговая группа А-95" (8 новостей) «С начала декабря стоимость бензина и дизтоплива снизилась уже почти на 70 копеек»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.

Ранее Антимонопольный комитет обязал их снизить цены. «Мы обращаемся к вам с предложением активнее отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не сделать скидки, а (уменьшить цену. – Ред.) на табло», – сообщил Зеленский в ходе совещания с представителями сетей АЗС, которая состоялась в Офисе президента 23 декабря. По расчетам Министерства развития экономики, а также Офиса президента, цены на топливо в розничных сетях значительно отличаются от оптовых цен. «Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, перенести на стелу (электронное табло. – Ред.) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке», – сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив. Во время совещания представители сетей АЗС сообщили, что на топливном рынке очень большую долю занимают нелегальные заправки. Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщало, что намеревается принять меры по снижению цен на бензин на автозаправочных станциях страны. 5 декабря 2019 года Антимонопольный комитет направил в крупные сети АЗС обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо.

Обновлено в 13:07 С начала декабря стоимость бензина и дизтоплива снизилась уже почти на 70 копеек

Обновлено в 14:21 Во вторник, 24 декабря, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились