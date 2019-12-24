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Политика
Finance Finance · · Обновлено в 14:21
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АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским – "Консалтинговая группа А-95"

АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским – "Консалтинговая группа А-95" (8 новостей)

«С начала декабря стоимость бензина и дизтоплива снизилась уже почти на 70 копеек»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.

Ранее Антимонопольный комитет обязал их снизить цены. «Мы обращаемся к вам с предложением активнее отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не сделать скидки, а (уменьшить цену. – Ред.) на табло», – сообщил Зеленский в ходе совещания с представителями сетей АЗС, которая состоялась в Офисе президента 23 декабря. По расчетам Министерства развития экономики, а также Офиса президента, цены на топливо в розничных сетях значительно отличаются от оптовых цен. «Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, перенести на стелу (электронное табло. – Ред.) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке», – сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив. Во время совещания представители сетей АЗС сообщили, что на топливном рынке очень большую долю занимают нелегальные заправки. Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщало, что намеревается принять меры по снижению цен на бензин на автозаправочных станциях страны. 5 декабря 2019 года Антимонопольный комитет направил в крупные сети АЗС обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо.

Обновлено в 13:07 С начала декабря стоимость бензина и дизтоплива снизилась уже почти на 70 копеек

Обновлено в 14:21 Во вторник, 24 декабря, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились

ФОТО К НОВОСТИ: «АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским – "Консалтинговая группа А-95"»
Фото Зеленский призвал сети АЗС реально снизить цены на топливо
Фото Цены на бензин упали после совещания Зеленского с владельцами АЗС
Фото АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским – "Консалтинговая группа А-95"
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Новый Регион Новый Регион  ·  24.12.19, 08:40 Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний — участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. Во время совещания стороны…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.12.19, 11:24 Цены бензин и дизельное топлива на станциях крупных розничных сетей во вторник, 24 декабря, опустились на 0,5–1 грн/л после того, как Президент Владимир Зеленский провел встречу и призвал АЗС снизить…
РБК Украина РБК Украина  ·  24.12.19, 11:44 Розничные цены на бензин и дизельное топливо на АЗС крупных розничных сетей 24 декабря 2019 снизились на 0,5-1 грн/л. Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка.По…
Гордон Гордон  ·  24.12.19, 11:48 В консолидированной сети заправок группы "Приват" все топливо подешевело на одну гривну за литр, заявили в "Консалтинговой группе А-95". Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал операторам АЗС…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.12.19, 12:20 Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 грн/л
Факты Факты  ·  24.12.19, 13:07 С начала декабря стоимость бензина и дизтоплива снизилась уже почти на 70 копеек
Подробности Подробности  ·  24.12.19, 14:21 Во вторник, 24 декабря, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
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