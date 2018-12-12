Сегодня в 16:30

Бабченко подал иск против России в ЕСПЧ (4 новости) «Западные СМИ вышли с заголовками «Журналист против Путина»»

Журналист Аркадий Бабченко подал иск в Европейский суд по правам человека против преступлений России. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на ЕСПЧ.

Как сообщает газета, в ЕСПЧ подтвердили получение иска: “Мы подтверждаем, что суд получил обращение господина Бабченко”.

Сам Бабченко в Facebook написал, что его адвокатом стал Бен Эммерсон, который также представлял интересы Марины Литвиненко - жены убитого в Лондоне сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Суд Канады отпустил под залог финдиректора Huawei

Также журналист отметил, что на 14 листах в иске упоминаются “травля, уголовные дела, слежка, Милонов, убийство коллег и друзей (Бабченко - ред.), Маша Захарова, НОД и все-все-все”.

“Сумма иска пока не определена”, - подытоживает Бабченко.