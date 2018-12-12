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Бабченко подал иск против России в ЕСПЧ

Бабченко подал иск против России в ЕСПЧ (4 новости)

«Западные СМИ вышли с заголовками «Журналист против Путина»»

Журналист Аркадий Бабченко подал иск в Европейский суд по правам человека против преступлений России. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на ЕСПЧ.

Как сообщает газета, в ЕСПЧ подтвердили получение иска: “Мы подтверждаем, что суд получил обращение господина Бабченко”.

Сам Бабченко в Facebook написал, что его адвокатом стал Бен Эммерсон, который также представлял интересы Марины Литвиненко - жены убитого в Лондоне сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

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Также журналист отметил, что на 14 листах в иске упоминаются “травля, уголовные дела, слежка, Милонов, убийство коллег и друзей (Бабченко - ред.), Маша Захарова, НОД и все-все-все”.

“Сумма иска пока не определена”, - подытоживает Бабченко.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  12.12.18, 11:48 Западные СМИ вышли с заголовками «Журналист против Путина»
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.12.18, 14:43 Российский журналист Аркадий Бабченко подал в Европейский суд по правам человека иск на Российскую Федерацию
Униан Униан  ·  12.12.18, 16:16 Он отметил, что в иске речь идет не только о попытке его убийства, но и о преследовании, травле и в целом о препятствовании деятельности журналистов в России.
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