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Бабий день: история и традиции дня святой Варвары

Бабий день: история и традиции дня святой Варвары (5 новостей)

«Після хрещення Русі Варвара стала у східних слов'ян однією з найбільш шанованих святих»

День святой великомученицы Варвары Илиопольской православные отмечают ежегодно 17 декабря. Дата в народном календаре также имеет название Варварин день, Бабий день или Варварины морозы и имеет особые традиции празднования, а также определенные строгие запреты.

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Святую Варвару христиане называют покровительницей военных, торговцев, горняков, моряков и путешественников, а также к великомученицы обращаются за защитой от грома, взрывов, внезапной смерти.

Варвара жила в III веке на востоке Римской империи в Финикии в семье язычника. С юного возраста она прославилась удивительной красотой, и собственный отец Диоскар заточил девушку в башне, чтобы уберечь от чужих глаз. Находясь в неволе, сердце Варвары открылось Господу, и после освобождения она приняла крещение у местных христиан. Отец был вне себя от гнева и приказал предать дочь жестоким пыткам и истязаниям. Правитель Финикии дал Диоскару разрешение совершить суд над Варварой после ее отказа отречься от Христа, и он собственными руками обезглавил дочь. Позже самого убийцу настигла кара - его убило молнией.

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Святая великомученица Варвара (Фото из открытых источников)

По украинским преданиям мощи святой Варвары хранятся во Владимирском соборе в Киеве. Так, в 1108 году родственница византийского императора Алексея Комнина по имени Варвара вышла замуж за киевского князя Святополка Изяславича и перевезла с собой в Киев часть мощей своей покровительницы.

Отметим, что Варвара является одним из персонажей "Золотой легенды". Ее история послужила основой для сказки о Рапунцель.

Гадания на Варвару и традиции 17 декабря

По традициям на Варвару еще со времен Киевской Руси-Украины было принято устраивать гадания - девушки старались заглянуть в будущее в узнать имя суженого.

Один из распространенных способов для этого этого такой: участницы гадания прятали на ночь под подушкой три лавровых листика с именами "Ананий", "Азарий" и "Мисаил". Когда девушки засыпали, им снился сон с участием их будущего мужа.

Чтобы узнать, кто первой выйдет замуж, брали простую деревянную ложку и бросали в емкость с водой - чья ложка отойдет от края первой, та девушка и выйдет замуж раньше подруг.

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Еще святой Варваре задавали вопросы. Для этого брали лист бумаги и делили его пополам. На лист высыпали полную горсть крупы, стараясь попасть в середину. Если большая часть крупы оказывалась на правой стороне - ответ положительный. Если по обеим сторонам получалось одинаковое количество крупы - то вопрос остался без ответа и в следующий раз его можно будет задать только через год.

В Варварин день девушки гадали на суженого (Фото из открытых источников)

В церквях девушки молились святой Варваре о скором и удачном замужестве, а женщины об исцелении от болезней и о здоровье ребенка.

Важным запретом в этот день считалась работа по дому - хозяйки могли только вязать и вышивать.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  17.12.19, 06:00 Сегодня, 17 ноября православные христиане чтят памть святой великомученицы Варвары. В народе этот праздник получил название "Бабий день", поскольку Варвару считают покровительницей женщин, а также тех,…
Голос.UA Голос.UA  ·  17.12.19, 06:09 17 декабря православные верующие почитают память святой Варвары Илиопольской, жившей в конце 3 - начале 4 веков. По преданию, она родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Варвара отличалась…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.12.19, 06:45 Після хрещення Русі Варвара стала у східних слов'ян однією з найбільш шанованих святих
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.12.19, 08:16 17 декабря отмечают День Святой Варвары Великомученицы. В этот день поздравления принимают все представительницы женского рода с именем Варвара. Поздравления с Днем Варвары – читайте далее. Святая Варвара…
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