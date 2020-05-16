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Баканов назвав ключові напрямки роботи СБУ

Баканов назвав ключові напрямки роботи СБУ (4 новости)

«Контррозвідка є одним з головних пріоритетів СБУ»

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал приоритетные направления работы ведомства сегодня. В то же время Баканов считает важными все направления работы СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По словам Баканова, одним из главных приоритетов СБУ является контрразведка, ведь Украина постоянно противостоит угрозам гибридной войны.

"Во время необъявленной войны ключевыми направлениями нашей работы являются контрразведка и защита национальной безопасности государства. Мы должны работать на опережение, делаете все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности", - пояснил он.

При этом, глава СБУ призвал действовать комплексно, поскольку для защиты национальной безопасности государства важны все направления работы ведомства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Баканов назвав ключові напрямки роботи СБУ»
Фото Баканов: контрразведка - сегодня одно из ключевых направлений работы СБУ
Фото Баканов назвал ключевые направления работы СБУ
Фото Баканов назвал ключевые направления работы СБУ
Фото Баканов назвав ключові напрямки роботи СБУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 16:50 Сегодня одним из ключевых направлений работы Службы безопасности Украины является контрразведка, заявил глава СБУ Иван Баканов.
Голос.UA Голос.UA  ·  16.05.20, 22:15 Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал приоритетные направления работы ведомства сегодня. В то же время Баканов считает важными все направления работы СБУ. Об этом сообщает…
Главком Главком  ·  16.05.20, 22:33 Контррозвідка є одним з головних пріоритетів СБУ
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