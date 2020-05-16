Баканов назвав ключові напрямки роботи СБУ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал приоритетные направления работы ведомства сегодня. В то же время Баканов считает важными все направления работы СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По словам Баканова, одним из главных приоритетов СБУ является контрразведка, ведь Украина постоянно противостоит угрозам гибридной войны.

"Во время необъявленной войны ключевыми направлениями нашей работы являются контрразведка и защита национальной безопасности государства. Мы должны работать на опережение, делаете все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности", - пояснил он.

При этом, глава СБУ призвал действовать комплексно, поскольку для защиты национальной безопасности государства важны все направления работы ведомства.