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УНН УНН · · Обновлено в 20:59
· Гибридная война · Работа · Область · Рабочий · Война
Баканов с проверкой посетил Житомирскую область

Баканов с проверкой посетил Житомирскую область (4 новости)

«Он узнал о проблемах, которые есть в области»

"В то время, как Украина постоянно противостоит угрозам гибридной войны, работа контрразведки является одним из главных приоритетов СБУ", - сказал Баканов.

Отмечается, что он прибыл с рабочим визитом в Житомирскую область, где встретился с новым руководителем и личным составом областного управления Службы.

"В настоящее время необъявленной войны ключевыми направлениями нашей работы являются контрразведка и защита национальной безопасности государства. Мы должны работать на опережение, делать все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул глава СБУ.

Кроме того...

Обновлено в 20:59 Глава СБУ ознакомился с проблемами области и встретился с новым руководителем областного управления Службы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новый Регион Новый Регион  ·  16.05.20, 18:50 Иван Баканов Глава СБУ Иван Баканов прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область, где проинспектировал работу месного управления СБУ и ознакомился с проблемами области. Об этом сообщает УНН со ссылкой…
ТСН ТСН  ·  16.05.20, 19:25 Он узнал о проблемах, которые есть в области.
MIGnews MIGnews  ·  16.05.20, 20:59 Глава СБУ ознакомился с проблемами области и встретился с новым руководителем областного управления Службы.
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