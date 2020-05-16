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Баканов с проверкой посетил Житомирскую область (4 новости) «Он узнал о проблемах, которые есть в области»

"В то время, как Украина постоянно противостоит угрозам гибридной войны, работа контрразведки является одним из главных приоритетов СБУ", - сказал Баканов.

Отмечается, что он прибыл с рабочим визитом в Житомирскую область, где встретился с новым руководителем и личным составом областного управления Службы. "В настоящее время необъявленной войны ключевыми направлениями нашей работы являются контрразведка и защита национальной безопасности государства. Мы должны работать на опережение, делать все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул глава СБУ. Кроме того...

Обновлено в 20:59 Глава СБУ ознакомился с проблемами области и встретился с новым руководителем областного управления Службы.