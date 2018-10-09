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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:03
Балух решил прекратить голодовку

Балух решил прекратить голодовку (11 новостей)

«Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку»

Украинский активист, политзаключенный Владимир Балух после вынесения ему несправедливого и незаконного приговора объявил о прекращениии голодовки. Об Этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Отмечается, что накануне этапа в колонию обратился ко всем украинцам в письме. Его было озвучено 9 октября 2018 года на пресс-конференции в Киеве.

"В течение последних 22 месяцев мое физическое и психическое выживание было невозможно без Вас, вашего искреннего действенного участия в моей судьбе и судьбе моей семьи. Спасибо Всем за безумную поддержку! Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы тлели ростки здравого смысла или намека на честь, я решил прекратить режим голодания", - написал узник Кремля.

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Обновлено в 13:56 Голодування припинив інший політв'язень - Володимир Балух. Про це він написав у своєму листі, який оприлюднила Кримська правозахисна група. #Еспресо #голодування #політв'язень #Балух #лист

Обновлено в 14:03 Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку на время этапирования, сообщает ВВС Україна.

ФОТО К НОВОСТИ: «Балух решил прекратить голодовку»
Фото "Не позволю себе есть из рук оккупантов": вслед за Сенцовым голодовку прекращает Балух
Фото Политзаключенный Балух прекращает голодовку
Фото Политзаключенный Балух решил прекратить голодовку
Фото Осужденный в Крыму украинский политзаключенный Балух прекращает голодовку на время этапирования
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  09.10.18, 11:51 Украинский политзаключенный Владимир Балух решил прекратить голодовку. Об этом он написал в своем письме, которое опубликовала "Крымская правозащитная группа"."Я обращаюсь к Вам в последние дни своего…
Главред Главред  ·  09.10.18, 11:56 Балух прекращает голодовку / "Громадське" / Courtesy Photo Незаконно осужденный в России украинский активист, политзаключенный Владимир Балух объявил о прекращении голодовки. Об этом...
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.10.18, 12:05 Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку. Об этом говорится в обращении Балуха, которое 9 октября на пресс-конференции в Киеве зачитал…
Depo.ua Depo.ua  ·  09.10.18, 12:43 Об этом говорится в обращении Балуха, которое на пресс-конференции в Киеве зачитал архиепископ УПЦ КП Климент, передает Depo.ua со ссылкой на " Крым.Реалии ". Также было продемонстрировано письмо Балуха,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  09.10.18, 12:46 Политзаключенный Владимир Балух, отбывающий «наказание» в оккупированном Крыму, решил прекратить голодовку. Об этом он написал в своем письме, которое зачитал Архиепископ Симферопольский и…
MIGnews MIGnews  ·  09.10.18, 12:51 В случае смерти Балух попросил не оставлять его тело на оккупированной территории и вернуть в Украину.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.10.18, 12:51 Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку
Facenews Facenews  ·  09.10.18, 13:05 Украинский политзаключенный Владимир Балух решил прекратить голодовку. Об этом он написал в своем письме, которое опубликовала "Крымская правозащитная группа"."Я обращаюсь к Вам в последние дни своего…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  09.10.18, 13:56 Голодування припинив інший політв'язень - Володимир Балух. Про це він написав у своєму листі, який оприлюднила Кримська правозахисна група. #Еспресо #голодування #політв'язень #Балух #лист
Новое Время Новое Время  ·  09.10.18, 14:03 Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку на время этапирования, сообщает ВВС Україна.
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