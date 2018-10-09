Украинский активист, политзаключенный Владимир Балух после вынесения ему несправедливого и незаконного приговора объявил о прекращениии голодовки. Об Этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Отмечается, что накануне этапа в колонию обратился ко всем украинцам в письме. Его было озвучено 9 октября 2018 года на пресс-конференции в Киеве.

"В течение последних 22 месяцев мое физическое и психическое выживание было невозможно без Вас, вашего искреннего действенного участия в моей судьбе и судьбе моей семьи. Спасибо Всем за безумную поддержку! Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы тлели ростки здравого смысла или намека на честь, я решил прекратить режим голодания", - написал узник Кремля.

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Обновлено в 13:56 Голодування припинив інший політв'язень - Володимир Балух. Про це він написав у своєму листі, який оприлюднила Кримська правозахисна група. #Еспресо #голодування #політв'язень #Балух #лист

Обновлено в 14:03 Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку на время этапирования, сообщает ВВС Україна.