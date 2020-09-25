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УНН УНН · · Обновлено в 21:55
· СИЗО · Больница
Балуха поступово виводять із медикаментозного сну, – Геращенко

Балуха поступово виводять із медикаментозного сну, – Геращенко (7 новостей)

«Владимира Балуха постепенно выводят из медицинской комы, он периодически пытается открывать глаза»

Состояние освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, который попал в больницу после избиения, остается стабильным, мужчину пытаются выводить из медикаментозного сна. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Немного обнадеживающих новостей от лечащих врачей В.Балуха: "Пациент - в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма", - сообщила Геращенко.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Как сообщал УНН, накануне полиция задержала подозреваемого в нанесении телесных повреждений Владимиру Балуху.

По информации столичн...

Обновлено в 21:48 По словам парламентария, мужчину пытаются выводить из медикаментозного сна.

Обновлено в 21:55 "Пациент - в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма", - передала Геращенко слова врачей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Балуха поступово виводять із медикаментозного сну, – Геращенко»
Фото Балуха начали выводить из медикаментозного сна, — Геращенко
Фото Побиття Володимира Балуха: лікарі виводять його із медикаментозного сну
Фото Балуха постепенно выводят из медицинской комы
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5 канал 5 канал  ·  25.09.20, 20:31 Колишнього бранця Кремля лікарі починають виводити із медикаментозного сну. Про це повідомила народна депутатка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.  "Володимир періодично намагається відкривати…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.09.20, 21:34 Владимира Балуха постепенно выводят из медицинской комы, он периодически пытается открывать глаза.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  25.09.20, 21:48 Состояние освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, попавшего больницу после избиения, остается стабильным. Об этом написала народный депутат Ирина Геращенко…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.09.20, 21:55 Владимира Балуха постепенно выводят из медицинской комы. Он периодически пытается открывать глаза, написала в Facebook народный депутат от ЕС Ирина Геращенко. "Пациент - в стабильном состоянии. Постепенно…
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