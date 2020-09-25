Балуха поступово виводять із медикаментозного сну, – Геращенко (7 новостей) «Владимира Балуха постепенно выводят из медицинской комы, он периодически пытается открывать глаза»

Состояние освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, который попал в больницу после избиения, остается стабильным, мужчину пытаются выводить из медикаментозного сна. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Немного обнадеживающих новостей от лечащих врачей В.Балуха: "Пациент - в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма", - сообщила Геращенко.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Как сообщал УНН, накануне полиция задержала подозреваемого в нанесении телесных повреждений Владимиру Балуху.

По информации столичн...

Обновлено в 21:48 По словам парламентария, мужчину пытаются выводить из медикаментозного сна.

Обновлено в 21:55 "Пациент - в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма", - передала Геращенко слова врачей.