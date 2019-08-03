Балуха шестой раз за четыре месяца поместили в штрафной изолятор - правозащитники (5 новостей) «Балуха снова поместили в штрафной изолятор»

Украинского активиста и политзаключенного Владимира Балуха, которого незаконно удерживают в России, в очередной раз перевели в штрафной изолятор.

Удерживать в ШИЗО украинца будут на протяжении 15 суток. Сообщила об этом Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

"За четыре месяца нахождения Владимира Балуха в колонии Торжка, его шестой раз закрывают в ШИЗО, пытаясь сломить его. С каждым днем подорванное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается. Вся ответственность за жизнь и здоровье Владимира Балуха лежит на Российской Федерации, включая администрацию колонии и лично на начальнике колонии Ножкине Александре Игоревиче", заявили правоохранители.