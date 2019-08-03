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Балуха шестой раз за четыре месяца поместили в штрафной изолятор - правозащитники

Балуха шестой раз за четыре месяца поместили в штрафной изолятор - правозащитники (5 новостей)

«Балуха снова поместили в штрафной изолятор»

Украинского активиста и политзаключенного Владимира Балуха, которого незаконно удерживают в России, в очередной раз перевели в штрафной изолятор.

Удерживать в ШИЗО украинца будут на протяжении 15 суток. Сообщила об этом Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

"За четыре месяца нахождения Владимира Балуха в колонии Торжка, его шестой раз закрывают в ШИЗО, пытаясь сломить его. С каждым днем подорванное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается. Вся ответственность за жизнь и здоровье Владимира Балуха лежит на Российской Федерации, включая администрацию колонии и лично на начальнике колонии Ножкине Александре Игоревиче", заявили правоохранители.

ФОТО К НОВОСТИ: «Балуха шестой раз за четыре месяца поместили в штрафной изолятор - правозащитники»
Фото Политзаключенного Балуха опять перевели в ШИЗО
Фото Балуха снова отправили в штрафной изолятор
Фото Балуха шестой раз за четыре месяца поместили в штрафной изолятор - правозащитники
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  03.08.19, 18:25 Балуха снова поместили в штрафной изолятор.
Канал 112 Канал 112  ·  03.08.19, 19:05 Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха в российской колонии № 4 города Торжок снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщают "Крым.Реалии". Как сообщается, Балуха закрыли в ШИЗО 30 июля,…
Гордон Гордон  ·  03.08.19, 20:26 Постоянное нахождение в штрафном изоляторе может нанести непоправимый урон здоровью украинского политзаключенного Владимира Балуха, заявили в "Крымской правозащитной группе".Украинского активиста, политического…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.08.19, 20:33 Туда его поместили еще 30 июля сроком на 15 суток.
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