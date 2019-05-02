Барак и Мишель Обамы будут работать над фильмом про Трампа

Сериал будет посвящен той незаметной работе, которую выполняют самые обычные герои Бывший президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель станут продюсерами сериала о начальном периоде президентства Дональда Трампа. Сериал снимут по книге, которая выставляет Трампа в не слишком выигрышном свете. "Сериал стримингового сервиса Netflix станет экранизацией бестселлера писателя Майкла Льюиса "Пятый риск", что представляет собой документальную хронику начального периода президентства Трампа. "Пятый риск" выставляет действующего президента в не слишком выигрышном свете", - говорится в сообщении. Сериал будет посвящен "той незаметной работе, которую выполняют самые обычные герои, которые управляют нашим правительством и охраняют нашу нацию". Чета Обам объявила о сотрудничестве с Netflix в мае 2018 года, вчера они представили первые 7 проектов своей продюсерской компании Higher Ground Productions, которые собираются реализовать совместно с Netflix. Большинство из них посвящены преодолению расовой и гендерной дискриминации. Как ранее писали "Комментарии", Барак Обама составил свой рейтинг лучших фильмов, песен и книг 2018-го.