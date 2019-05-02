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Барак и Мишель Обамы будут работать над фильмом про Трампа

Барак и Мишель Обамы будут работать над фильмом про Трампа (5 новостей)

«Экс-президент США Барак Обама с супругой Мишель станут продюсерами сериала для Netflix о нынешнем президенте США Дональда Трампа. Сериал станет…»

Сериал будет посвящен той незаметной работе, которую выполняют самые обычные герои Бывший президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель станут продюсерами сериала о начальном периоде президентства Дональда Трампа. Сериал снимут по книге, которая выставляет Трампа в не слишком выигрышном свете. "Сериал стримингового сервиса Netflix станет экранизацией бестселлера писателя Майкла Льюиса "Пятый риск", что представляет собой документальную хронику начального периода президентства Трампа. "Пятый риск" выставляет действующего президента в не слишком выигрышном свете", - говорится в сообщении. Сериал будет посвящен "той незаметной работе, которую выполняют самые обычные герои, которые управляют нашим правительством и охраняют нашу нацию". Чета Обам объявила о сотрудничестве с Netflix в мае 2018 года, вчера они представили первые 7 проектов своей продюсерской компании Higher Ground Productions, которые собираются реализовать совместно с Netflix. Большинство из них посвящены преодолению расовой и гендерной дискриминации. Как ранее писали "Комментарии", Барак Обама составил свой рейтинг лучших фильмов, песен и книг 2018-го.

ФОТО К НОВОСТИ: «Барак и Мишель Обамы будут работать над фильмом про Трампа»
Фото Барак и Мишель Обамы будут работать над фильмом про Трампа
Фото Обама с женой будут продюсерами сериала о Трампе
Фото Обама станет продюсером сериала о Трампа
Фото Барак и Мишель Обама станут продюсерами сериала о Трампе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  02.05.19, 05:00 Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель поработают в качестве продюсеров сериала о начальном периоде президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Deutsche welle. "Экс-президент США Барак…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.05.19, 07:56 Экс-президент США Барак Обама с супругой Мишель станут продюсерами сериала для Netflix о нынешнем президенте США Дональда Трампа. Сериал станет экранизацией бестселлера писателя Майкла Льюиса "Пятый риск".…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.05.19, 07:59 44-й президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель Обамой станут продюсерами сериала для стримингового сервиса Netflix о начальном этапе правления нынешнего главы Белого Дома Дональда Трампа. Об…
Гордон Гордон  ·  02.05.19, 08:53 Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Netflix станут продюсерами сериала, снятого по книге Майкла Льюиса "Пятый риск: отмена демократии", которая…
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Барак и Мишель Обамы будут работать над фильмом про Трампа

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