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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 09:20
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Барселона - Атлетико 2:3 обзор полуфинала Суперкубка Испании

Барселона - Атлетико 2:3 обзор полуфинала Суперкубка Испании (6 новостей и 1 видео)

«Подопечные Диего Симеоне одержали непростую победу»

В четверг, 9 января, в матче между "Барселоной" и "Атлетико" определился второй финалист Кубка Испании. Им стал мадридский клуб, который вырвал волевую победу в последние десять минут встречи.

Барселона – Атлетико 2:3

Первый тайм прошел без забитых голов, хотя моменты возникали. Особенно старались игроки "Барселоны" – мог забивать как Месси, так и Суарес. Огорчить свою бывшую команду мог и Гризманн, но француз не сумел реализовать выход на ворота соперника. Поэтому все голы и определение победителя команды оставили на второй тайм.

Гол был забит через 20 секунд после возобновления игры после перерыва. При этом забил Коке, который только вышел на замену. Он удачно воспользовался ошибкой игроков "Барселоны" в защите, пробив в нижний угол ворот Нето.

Барселона – Атлетико: где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании
Барселона – Атлетико: где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании

И радость "матрасников" была недолгой. За пять минут Месси сравнял счет. Суарес принял мяч в штрафной. Однако он был спиной к воротам, потому как следует пробить не мог. Зато это сделал Месси, который мощным ударом отправил мяч за линию ворот соперника.

Впоследствии аргентинец забьет еще один гол, однако арбитр его не зачтет после просмотра видеоповтора. На нем будет видно, что Месси подыграл себе плечом во время атаки.

И все же "Барселона" выйдет вперед. Очередная атака закончится навесом Альбы на Суареса. С мощным ударом головой нападающего Облак справится, а вот с добиванием от Гризманна уже нет.

После этого "сине-гранатовые" забьют еще один гол. Но и его не засчитают. После подачи со штрафного Видаль в касание сбросит мяч вдоль линии ворот, где в ворота его переправит Пике. Но у полузащитника на повторе будет зафиксировано положение вне игры.

"Атлетико" вырвал победу, отличившись дважды за десять минут до конца игры. Сначала Нето в штрафной сбил Витоло. Как не показывал вратарь, что он его не трогал, на повторе было четко видно, что голкипер сыграл в ноги сопернику, когда мимо него уже прокинули мяч. С 11-метровой отметки отличился Мората. А после этого нападающий отдал результативный пас, когда гол забивал Корреа. Нето задел мяч после его удара, но тот по высокой дуге все таки вылетел за линию ворот – защитники "Барселоны" выбили его оттуда.

Видеообзор матча Барселона – Атлетико

"Атлетико" побеждает и в финале Суперкубка Испании сыграет против своего злостного соперника "Реала". Матч состоится 12 января.

Обновлено в 09:10 Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский "Атлетико" в драматичной борьбе обыграл "Барселону"

Обновлено в 09:20 "Барселона" быстро отыгралась усилиями Лионеля Месси. На 60-й минуте аргентинец оформил дубль, но гол нападающего был отменен после просмотра видеоповтора - форвард сыграл рукой. Через две минуты каталонцы все же забили. Точный удар на счету Антуан Гризманн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Барселона - Атлетико 2:3 обзор полуфинала Суперкубка Испании»
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.20, 07:43 В четверг, 9 января, Барселона и Атлетико провели полуфинальный матч Суперкубка Испании. "Матрасники" вырвали победу у каталонцев и в финале встретятся с мадридским Реалом. Смотри видео голов и обзор…
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Sport.ua Sport.ua  ·  10.01.20, 08:58 Подопечные Диего Симеоне одержали непростую победу
Terrikon Terrikon  ·  10.01.20, 09:10 Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский "Атлетико" в драматичной борьбе обыграл "Барселону"
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.20, 09:20 "Атлетико" обыграл "Барселону" в полуфинальном матче Суперкубка Испании - 3: 2. В первом тайме команды создали несколько опасных моментов, но открыть счет им не удалось. Уже на первой минуте второй половины…
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