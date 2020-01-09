Барселона - Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок Испании

Барселона – Атлетико онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в рамках Суперкубка Испании. Перед уходом на большой зимний перерыв «Барселона» довольно уверенно разобрался с «Алавесом», отправив в ворота «славных» четыре гола. Отличились Лионель Месси, Антуан Гризманн, Артуро Видаль и Луис Суарес. Казалось, что «Барселона» будет только прибавлять. Однако первая же игра в новом 2020 году снова продемонстрировала, что перерывы плохо сказываются на игре «сине-гранатовых». В матче с «Эспаньолом» подопечные Эрнесто Вальверде не только упустили победу на последних минутах, но и продемонстрировали неубедительную игру в обороне. Потеря очков стоила «Барселоне» единоличной позиции лидера чемпионата. Мадридский «Реал» догнал ее в турнирной таблице, но пока уступает каталонцам по дополнительным показателям. Отметим, что ничья с «Эспаньолом» стала для «Барселоны» уже третьей за четыре предыдущих поединках, а на отрезке в шесть последних матчей каталонцы лишь раз смогли сохранить свои ворота на замке. Не смогут помочь «сине-гранатовым» в этом матче Марк-Андре Тер Штеген, Артур и Усман Дембеле. «Матрасники» сыграли после зимних каникул успешнее своего будущего соперника. В довольно непростом поединке они обыграли на родной арене «Леванте» со счетом 2:1. Голами порадовали Анхель Корреа и Фелипе. Отметим, что для подопечных Диего Симеоне эта победа стала уже четвертой кряду. Эта самая продолжительная победная серия «индейцев» в нынешнем сезоне. Ранее они сумели одолеть в Лиге Чемпионов московский «Локомотив» (2:0), а в национальном чемпионате «Осасуну» (2:0) и «Бетис» (2:1). В турнирной таблице Примеры мадридский клуб на данный момент занимает третью позицию и отстает от лидеров на пять пунктов. В лазарете у «Атлетико» Диего Коста, Тома Лемар и Стефан Савич Начало игры в 21:00. Текстовая онлайн-трансляция на нашем сайте.