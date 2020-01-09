Барселона – Атлетико: где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании

"Барселона" – "Атлетико". У каталонцев в последнее время есть проблемы с положительным результатом, но сегодня все может измениться. Онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Атлетико" начнется на 112.ua в 20:30.

9 января, 21:00Джидда, "Король Абдулла Спортс Сити"Суперкубок Испании, 1/2 финала"Барселона" – "Атлетико"

Обновленный формат Суперкубка позволил испанским командам вчетвером поехать в далекую Саудовскую Аравию, чтобы там определить между собой обладателя трофея. Первым финалистом турнира стал мадридский "Реал", который легко справился с "Валенсией".

"Барселона" начало год с ничьи в дерби. А вот "Атлетико" продолжил свою серию из побед до четырех матчей. При чем, последний проигрыш "Атлетико" потерпел именно в матче с "Барселоной", Сейчас ситуация схожа – "Барса" явно нацелена на взятие трофея. Но и в стане "матрасников" привыкли побеждать.

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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде:

Мне кажется странным, что в Суперкубке играет четыре команды, но таков формат. Если бы мне предложили выбирать, я бы предпочёл старый формат Суперкубка Испании. Теперь всё изменилось. Игры стали более привлекательными для зрителей, это подразумевает больше эмоций и зрелищности. Но со спортивной точки зрения должны играть чемпион страны, то есть "Барселона“, и обладатель Кубка, то есть "Валенсия“

Личные встречи:

205 поединков провели между собой "Барселона" и "Атлетико". 93 победы и каталонцев, 64 – у "Атлетико". В прошлом сезоне в Мадриде команды сыграли вничью, а на "Камп Ноу" сильнее оказалась "Барса".

Прогноз 112.ua: 2:1