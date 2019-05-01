Барселона – Ливерпуль онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в рамках 1/2 финала Лига Чемпионов «Барселона» подходит к важному матчу полуфинала Лиги Чемпионов в отличном настроении. В минувшем туре чемпионата Испании «сине-гранатовые» обыграли на родной арене «Леванте» со счетом 1:0 и стали недосягаемыми для конкурентов, оформив, таким образом, чемпионский титул. Автором победного гола стал Лионель Месси. В целом же в нынешнем сезоне «Барселона» стремиться собрать все трофеи. В конце мая подопечные Эрнесто Вальверде сыграют в финале Кубка Испании, но сейчас главной задачей является, безусловно, выход в финал Лиги Чемпионов. В противостоянии с «Ливерпулем» шансы пробиться в финал у испанцев выше. Букмекеры оценивают выход каталонцев коэффициентом 1.71, тогда как на мерсисайдцев предлагают 2,21. Да и в целом, именно «Барселону» БК видят победителем нынешней Лиги Чемпионов. Сейчас на то, что «сине-гранатовые» выиграют ЛЧ можно поставить за 2,40. В нынешнем розыгрыше трофея Месси и компания еще не проигрывали. Они уверенно выиграли группу, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Затем был плей-офф. В 1/8 финала после ничейного результата 0:0 во Франции «Барса» вынесли «Лион» дома 5:1. В четвертьфинале за бортом ЛЧ остался «Манчестер Юнайтед» (1:0 на выезде и 3:0 дома). Точно не сыграет из-за травмы только Рафинья Алькантара. Остальная основная обойма в строю. Шансы на выигрыш турнира «Ливерпулем» по мнению букмекерских контор сейчас ниже. На успех мерсисайдцев они сейчас предлагают поставить за неплохой кф 3,50. В целом финиш у команды Юргена Клоппа в сезоне сложный. Кроме Лиги Чемпионов «Ливер» не теряет надежды на выигрыш чемпионата, где расстояние от «Манчестер Сити» составляет по-прежнему одно очко. Кубковые английские турниры команда уже провалила. В Лиге Чемпионов выступление мерсисайцев на групповом турнире получилось тяжелым. Они потерпели три поражения, причем все три на выезде. Уступили «Наполи» (0:1), «Црвене Звезде» (0:2) и ПСЖ (1:2), а заскочить в плей-офф удалось благодаря минимальной победе в заключительном туре над «Наполи» дома (1:0). В плей-офф «Ливерпуль» действовал более удачно. Англичане по сумме двух матчей прошли сначала «Баварию» (0:0 и 3:1), а затем «Порту» (2:0 и 4:1). Во много успешное выступление в сезоне связано с тем, что на его протяжении «Ливерпуль» практически не терял ключевых футболистов. Вот и сейчас лазарет клуба пуст. Под вопросом только Фабиньо и Адам Лаллана. Начало игры в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция на нашем сайте.

Обновлено в 00:16 Смотрите лучшие эпизоды полуфинального матча Лиги чемпионов

Обновлено в 00:16 Испанская "Барселона" уверенно обыграла английский "Ливерпуль" со счетом 3:0 на своем поле в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.