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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 00:16
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Барселона - Ливерпуль 0:0. Онлайн матча

Барселона - Ливерпуль 0:0. Онлайн матча (23 новости и 1 видео)

«Форвард забил очередной красивый мяч»

Барселона – Ливерпуль онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в рамках 1/2 финала Лига Чемпионов «Барселона» подходит к важному матчу полуфинала Лиги Чемпионов в отличном настроении. В минувшем туре чемпионата Испании «сине-гранатовые» обыграли на родной арене «Леванте» со счетом 1:0 и стали недосягаемыми для конкурентов, оформив, таким образом, чемпионский титул. Автором победного гола стал Лионель Месси. В целом же в нынешнем сезоне «Барселона» стремиться собрать все трофеи. В конце мая подопечные Эрнесто Вальверде сыграют в финале Кубка Испании, но сейчас главной задачей является, безусловно, выход в финал Лиги Чемпионов. В противостоянии с «Ливерпулем» шансы пробиться в финал у испанцев выше. Букмекеры оценивают выход каталонцев коэффициентом 1.71, тогда как на мерсисайдцев предлагают 2,21. Да и в целом, именно «Барселону» БК видят победителем нынешней Лиги Чемпионов. Сейчас на то, что «сине-гранатовые» выиграют ЛЧ можно поставить за 2,40. В нынешнем розыгрыше трофея Месси и компания еще не проигрывали. Они уверенно выиграли группу, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Затем был плей-офф. В 1/8 финала после ничейного результата 0:0 во Франции «Барса» вынесли «Лион» дома 5:1. В четвертьфинале за бортом ЛЧ остался «Манчестер Юнайтед» (1:0 на выезде и 3:0 дома). Точно не сыграет из-за травмы только Рафинья Алькантара. Остальная основная обойма в строю. Шансы на выигрыш турнира «Ливерпулем» по мнению букмекерских контор сейчас ниже. На успех мерсисайдцев они сейчас предлагают поставить за неплохой кф 3,50. В целом финиш у команды Юргена Клоппа в сезоне сложный. Кроме Лиги Чемпионов «Ливер» не теряет надежды на выигрыш чемпионата, где расстояние от «Манчестер Сити» составляет по-прежнему одно очко. Кубковые английские турниры команда уже провалила. В Лиге Чемпионов выступление мерсисайцев на групповом турнире получилось тяжелым. Они потерпели три поражения, причем все три на выезде. Уступили «Наполи» (0:1), «Црвене Звезде» (0:2) и ПСЖ (1:2), а заскочить в плей-офф удалось благодаря минимальной победе в заключительном туре над «Наполи» дома (1:0). В плей-офф «Ливерпуль» действовал более удачно. Англичане по сумме двух матчей прошли сначала «Баварию» (0:0 и 3:1), а затем «Порту» (2:0 и 4:1). Во много успешное выступление в сезоне связано с тем, что на его протяжении «Ливерпуль» практически не терял ключевых футболистов. Вот и сейчас лазарет клуба пуст. Под вопросом только Фабиньо и Адам Лаллана. Начало игры в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция на нашем сайте.

Обновлено в 00:16 Смотрите лучшие эпизоды полуфинального матча Лиги чемпионов

Обновлено в 00:16 Испанская "Барселона" уверенно обыграла английский "Ливерпуль" со счетом 3:0 на своем поле в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Барселона - Ливерпуль 0:0. Онлайн матча»
Фото Барселона - Ливерпуль: Суарес и Коутиньо выходят в старте
Фото Барселона - Ливерпуль 0:0. Онлайн матча
Фото Барселона - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча
Фото Барселона – Ливерпуль 0:0 онлайн-трансляция матча
Фото Барселона - Ливерпуль. Гол Луиса Суареса
Фото Барселона - Ливерпуль. Шедевральный гол Месси со штрафного
Фото "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов
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Фото Барселона - Ливерпуль 3:0. Месси и Ко уничтожили англичан в полуфинале ЛЧ. Видео голов
Фото Барселона - Ливерпуль 3:0. Месси и Ко уничтожили англичан в полуфинале ЛЧ
Фото Барселона разгромила Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов
Фото Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
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Sport.ua Sport.ua  ·  01.05.19, 20:59 Тренеры определились с составами на первую полуфинальную битву в Испании
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  01.05.19, 21:24   Барселона в рамках матча 1/2 финала Лиги чемпионов принимает дома Ливерпуль. Матч пройдет на стадионе Камп Ноу в среду 1 мая.   Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов…
Телеграф Телеграф  ·  01.05.19, 21:24 Прямая текстовая-онлайн-трансляция первого полуфинала Лиги чемпионов Барселона - Ливерпуль.
Sport.ua Sport.ua  ·  01.05.19, 22:56 Хозяева вышли вперед
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  01.05.19, 23:48 В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов каталонская "Барселона" добыла победу над английским "Ливерпулем" со счетом 3:0.
Sport.ua Sport.ua  ·  01.05.19, 23:49 Форвард забил очередной красивый мяч
Апостроф Апостроф  ·  01.05.19, 23:55 В Барселоне проходит первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором местный одноименный клуб обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:0.
РБК Украина РБК Украина  ·  01.05.19, 23:56 "Барселона" победила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась с разшгромным счетом 3:0.Счет в матче открыл нападающий каталонцев Луис…
Обозреватель Обозреватель  ·  01.05.19, 23:58 Поединок прошел на легендарном стадионе "Камп Ноу"
Факты Факты  ·  01.05.19, 23:58 Звездный аргентинец забил в футболке каталонского гранда 600 мячей
Главред Главред  ·  01.05.19, 23:59 Лионель Месси празднует третий гол в ворота Ливерпуля и свой 600-й гол за каталонский клуб. Для этого Месси понадобилось 683 матча / Reuters В четверг встретилась вторая пара полуфиналистов, в отличие...
Главред Главред  ·  01.05.19, 23:59 Лионель Месси празднует третий гол в ворота Ливерпуля / Reuters В четверг встретилась вторая пара полуфиналистов, в отличие от матча предыдущего игрового дня – вполне ожидаемая пара. Ливерпуль...
Униан Униан  ·  02.05.19, 00:01 "Барселона" и "Ливерпуль" провели первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ТСН ТСН  ·  02.05.19, 00:01 Каталонцы одержали очень комфортное преимущество перед поездкой в Англию.
Телеграф Телеграф  ·  02.05.19, 00:01 Завершился первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов Барселона - Ливерпуль.
Sport.ua Sport.ua  ·  02.05.19, 00:03 Каталонский клуб забил 500-й гол в ЛЧ, а Лионель Месси – 600-й в карьере
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.05.19, 00:03 Каталонцы забили три безответных мяча.
Украинская правда Украинская правда  ·  02.05.19, 00:04 Испанская "Барселона" со счетом 3:0 разгромила английский "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.05.19, 00:05 Испанская "Барселона" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забила сразу три гола в ворота "Ливерпуля". При этом два из трех голов стали юбилейными. Барселона – Ливерпуль 3:0 Голы: Суарес, 26, Месси,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.05.19, 00:15 Испанская "Барселона" победила в первом полуфинальном матче "Ливерпуль" - 3:0. В первом тайме инициативой больше владела "Барселона". На 26 минуте Суарес воспользовался отличной разрезной передачей Жорди…
Sport.ua Sport.ua  ·  02.05.19, 00:16 Смотрите лучшие эпизоды полуфинального матча Лиги чемпионов
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.05.19, 00:16 Испанская "Барселона" уверенно обыграла английский "Ливерпуль" со счетом 3:0 на своем поле в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
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