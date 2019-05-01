"Барселона" - "Ливерпуль": Сегодня состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Барселона в рамках матча 1/2 финала Лиги чемпионов принимает дома Ливерпуль. Матч пройдет на стадионе Камп Ноу в среду 1 мая. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Барселона - Ливерпуль. Барселона подходит к отчетному поединку в прекрасном настроении. На выходных команда Эрнесто Вальверде, обыграв дома Леванте (1:0), досрочно, за три тура до завершения чемпионата, стали недосягаемыми для преследователей и в 26-й раз в истории стали сильнейшей командой страны. Ливерпуль же продолжает отчаянную борьбу с Манчестер Сити за чемпионский титул в английской премьер-лиге. Несмотря на серию из 15 матчей без поражений, судьба золотых медалей не в руках мерсисайдцев - за два тура до финиша Манчестер Сити опережает команду Юргена Клоппа на одно очко (92 против 91). К слову, во всех турнирах Ливерпуль не проигрывает уже в 19 матчах подряд. В рамках еврокубков Барселона и Ливерпуль встречались трижды. Барселона - Ливерпуль онлайн / фото: iSport.ua Последние игры Барселоны 27.04.19 Барселона – Леванте – 1:0 23.04.19 Алавес – Барселона – 0:2 20.04.19 Барселона – Реал Сосьедад – 2:1 16.04.19 Барселона – Манчестер Юнайтед – 3:0 13.04.19 Уэска – Барселона – 0:0 Последние игры Ливерпуля 26.04.19 Ливерпуль – Хаддерсфилд – 5:0 21.04.19 Кардифф – Ливерпуль – 0:2 17.04.19 Порту – Ливерпуль – 1:4 14.04.19 Ливерпуль – Челси – 2:0 09.04.19 Ливерпуль – Порту – 2:0 Очные встречи Барселона - Ливерпуль 06.08.16 Ливерпуль – Барселона – 4:0 06.03.07 Ливерпуль – Барселона – 0:1 21.02.07 Барселона – Ливерпуль – 1:2 13.03.02 Барселона – Ливерпуль – 0:0 20.11.01 Ливерпуль – Барселона – 1:3 Ориентировочные составы команд Барселона: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Месси, Суарес, Коутиньо Ливерпуль: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум, Мане, Фирмино, Салах. Где смотреть прямую трансляцию В прямом эфире поединок 1 мая, начиная с 22:00, покажет телеканал Футбол 2. Прогноз на матч Барселона - Ливерпуль онлайн-трансляция / фото: iSport.ua Согласно котировкам букмекеров, шансов на победу в этом матче больше у хозяев поля. Специалисты из William Hill установили котировки - 1.88 на победу Барсы и 4.00 - на успех гостей. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.70. Эксперты PariMatch победу команды Эрнесто Вальверде оценили в 1,89, на Ливерпуль 4,20. На то, что матч закончится вничью - здесь принимают ставки на 3,75.

Обновлено в 13:00 Где и когда смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем?

Обновлено в 13:27 Полиция арестовала шестерых болельщиков английского клуба.