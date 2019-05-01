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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:27
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"Барселона" - "Ливерпуль": Сегодня состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Барселона" - "Ливерпуль": Сегодня состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов (10 новостей)

«Полиция арестовала шестерых болельщиков английского клуба»

Барселона в рамках матча 1/2 финала Лиги чемпионов принимает дома Ливерпуль. Матч пройдет на стадионе Камп Ноу в среду 1 мая. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Барселона - Ливерпуль. Барселона подходит к отчетному поединку в прекрасном настроении. На выходных команда Эрнесто Вальверде, обыграв дома Леванте (1:0), досрочно, за три тура до завершения чемпионата, стали недосягаемыми для преследователей и в 26-й раз в истории стали сильнейшей командой страны. Ливерпуль же продолжает отчаянную борьбу с Манчестер Сити за чемпионский титул в английской премьер-лиге. Несмотря на серию из 15 матчей без поражений, судьба золотых медалей не в руках мерсисайдцев - за два тура до финиша Манчестер Сити опережает команду Юргена Клоппа на одно очко (92 против 91). К слову, во всех турнирах Ливерпуль не проигрывает уже в 19 матчах подряд. В рамках еврокубков Барселона и Ливерпуль встречались трижды. Барселона - Ливерпуль онлайн / фото: iSport.ua Последние игры Барселоны 27.04.19 Барселона – Леванте – 1:0 23.04.19 Алавес – Барселона – 0:2 20.04.19 Барселона – Реал Сосьедад – 2:1 16.04.19 Барселона – Манчестер Юнайтед – 3:0 13.04.19 Уэска – Барселона – 0:0 Последние игры Ливерпуля 26.04.19 Ливерпуль – Хаддерсфилд – 5:0 21.04.19 Кардифф – Ливерпуль – 0:2 17.04.19 Порту – Ливерпуль – 1:4 14.04.19 Ливерпуль – Челси – 2:0 09.04.19 Ливерпуль – Порту – 2:0 Очные встречи Барселона - Ливерпуль 06.08.16 Ливерпуль – Барселона – 4:0 06.03.07 Ливерпуль – Барселона – 0:1 21.02.07 Барселона – Ливерпуль – 1:2 13.03.02 Барселона – Ливерпуль – 0:0 20.11.01 Ливерпуль – Барселона – 1:3 Ориентировочные составы команд Барселона: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Месси, Суарес, Коутиньо Ливерпуль: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум, Мане, Фирмино, Салах. Где смотреть прямую трансляцию В прямом эфире поединок 1 мая, начиная с 22:00, покажет телеканал Футбол 2. Прогноз на матч Барселона - Ливерпуль онлайн-трансляция / фото: iSport.ua Согласно котировкам букмекеров, шансов на победу в этом матче больше у хозяев поля. Специалисты из William Hill установили котировки - 1.88 на победу Барсы и 4.00 - на успех гостей. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.70. Эксперты PariMatch победу команды Эрнесто Вальверде оценили в 1,89, на Ливерпуль 4,20. На то, что матч закончится вничью - здесь принимают ставки на 3,75.

Обновлено в 13:00 Где и когда смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем?

Обновлено в 13:27 Полиция арестовала шестерых болельщиков английского клуба.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Барселона" - "Ливерпуль": Сегодня состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов»
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.05.19, 08:00 Каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" сойдутся во втором полуфинале Лиги чемпионов. Первый поединок, который состоится в Барселоне на стадионе "Кам Ноу", можно будет посмотреть в Украине по…
Канал 112 Канал 112  ·  01.05.19, 10:55 "Барселона" - "Ливерпуль". Каталонский клуб примет дома "красных" после празднования чемпионства в Испании. Смотреть матч "Барселона" - "Ливерпуль" можно на канале "Футбол 2" в 22:00. 1 мая, 22:00 Барселона,…
Униан Униан  ·  01.05.19, 11:20 В столице Каталонии пройдет поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между испанским и английским клубами.
РБК Украина РБК Украина  ·  01.05.19, 12:07 "Барселона" и "Ливерпуль" сойдутся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают фаворитом каталонский клуб. Месси…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  01.05.19, 12:22 1 мая в Барселоне состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором местный одноименный клуб примет английский "Ливерпуль". "Апостроф" предлагает вспомнить, как раньше между собой играли гранды…
Униан Униан  ·  01.05.19, 12:30 Барселона и Ливерпуль встретятся на Камп Ноу в рамках 1/2 финала главного клубного турнира Европы.
ТСН ТСН  ·  01.05.19, 12:40 Обзор прессы перед "доскрочным финалом Лиги чемпионов".
Телеграф Телеграф  ·  01.05.19, 13:00 Где и когда смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем?
Униан Униан  ·  01.05.19, 13:27 Полиция арестовала шестерых болельщиков английского клуба.
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