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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 00:05
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"Барселона" - "Манчестер Юнайтед": Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед": Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов (10 новостей)

«Месси забил на стадии четвертьфинала впервые за 6 лет»

Барселона - Манчестер Юнайтед онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в рамках 1/4 финала Лига Чемпионов «Барселона» очень уверенно проводит нынешний сезон – команда Эрнесто Вальверде лидирует в чемпионате Испании и довольно уверенно продвигается по сетке Лиги Чемпионов. В Примере «сине-гранатовые» на выходных расписали нулевую ничью с «Уэской», однако неудачей такой результат вряд ли можно назвать, ведь отрыв от второго «Атлетико» составляет девять баллов. «Манчестер Юнайтед» сенсационно прошел ПСЖ в 1/8 финала, однако в соперники по четвертьфиналу ему достался еще более сильный клуб. Статус фаворита пары «Барселона» оправдала весьма спокойно, обыграв команду Уле Гуннара Сульшера со счетом 1:0 на его поле. Теперь англичанам нужно новое чудо на «Камп Ноу», но в состоянии ли нынешний МЮ его сотворить – остается большим вопросом. «Барселона» в первой встрече показала отличный футбол и еще больше увеличила свои шансы на полуфинал. Дома команда Вальверде наверняка покажет еще больше агрессии в атаке, что может стать серьезной проблемой для «Манчестер Юнайтед», имеющего проблемы в обороне. На данный момент между командами есть серьезная разница в классе, которую хозяева должны воплотить в победу. Начало игры в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция на нашем сайте.

Обновлено в 00:03 Барселона – Манчестер Юнайтед 3:0 Голы: Месси, 16, 20, Коутиньо, 61

Обновлено в 00:05 «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Барселона" - "Манчестер Юнайтед": Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов»
Фото Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча
Фото Барселона - Манчестер Юнайтед 0:0 онлайн-трансляция матча
Фото Лига чемпионов, 1/4. Барселона уничтожила Манчестер Юнайтед, Аякс выбил Ювентус. Видео голов
Фото Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  16.04.19, 20:48 "Барселона", как и "Ювентус" в Серии А, осознанно пожертвовала матчем Ла Лиги, сыграв вничью с "Уэской" (0:0). Причина уважительная - каталонцам нужен был отдых перед ответным матчем с "Манчестер Юнайтед".…
Апостроф Апостроф  ·  16.04.19, 20:59 Стали известны стартовые составы испанской "Барселоны" и английского "Манчестер Юнайтед" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 16 апреля.
Канал 112 Канал 112  ·  16.04.19, 21:07 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед". Сегодня в столице Каталонии состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барсой" и МЮ. Онлайн-трансляция матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" начнется…
Телеграф Телеграф  ·  16.04.19, 21:43 Прямая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Манчестер Юнайтед.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  16.04.19, 22:48 В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" обыгрывает английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Встреча проходит в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  16.04.19, 23:53 Месси забил на стадии четвертьфинала впервые за 6 лет
Главред Главред  ·  16.04.19, 23:58 Лионель Месси / GettyImages Во вторник, 16 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов. После минимальной победы на выезде Барселона в ответном матче "разобрала" на Камп Ноу...
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.04.19, 00:03 Каталонская "Барселона" сумела преодолеть стадию четвертьфинала Лиги чемпионов. Испанский клуб на своем стадионе победил английский "Манчестер Юнайтед". Барселона – Манчестер Юнайтед 3:0 Голы: Месси,…
Телеграф Телеграф  ·  17.04.19, 00:05 «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
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