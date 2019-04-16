"Барселона" - "Манчестер Юнайтед": Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Барселона - Манчестер Юнайтед онлайн-трансляция матча, в котором команды сыграют в рамках 1/4 финала Лига Чемпионов «Барселона» очень уверенно проводит нынешний сезон – команда Эрнесто Вальверде лидирует в чемпионате Испании и довольно уверенно продвигается по сетке Лиги Чемпионов. В Примере «сине-гранатовые» на выходных расписали нулевую ничью с «Уэской», однако неудачей такой результат вряд ли можно назвать, ведь отрыв от второго «Атлетико» составляет девять баллов. «Манчестер Юнайтед» сенсационно прошел ПСЖ в 1/8 финала, однако в соперники по четвертьфиналу ему достался еще более сильный клуб. Статус фаворита пары «Барселона» оправдала весьма спокойно, обыграв команду Уле Гуннара Сульшера со счетом 1:0 на его поле. Теперь англичанам нужно новое чудо на «Камп Ноу», но в состоянии ли нынешний МЮ его сотворить – остается большим вопросом. «Барселона» в первой встрече показала отличный футбол и еще больше увеличила свои шансы на полуфинал. Дома команда Вальверде наверняка покажет еще больше агрессии в атаке, что может стать серьезной проблемой для «Манчестер Юнайтед», имеющего проблемы в обороне. На данный момент между командами есть серьезная разница в классе, которую хозяева должны воплотить в победу. Начало игры в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция на нашем сайте.

Обновлено в 00:03 Барселона – Манчестер Юнайтед 3:0 Голы: Месси, 16, 20, Коутиньо, 61

Обновлено в 00:05 «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.