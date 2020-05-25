"Батькивщина" вышла из самоизоляции

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что после подтверждения коронавирусной болезни у своего коллеги Олега Мейдича народные депутаты из одноименной фракции получили отрицательные тесты на COVID-19 и завершили самоизоляцию. Об этом она написала в Facebook. "Самоизоляция завершена – "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные. Наша команда возобновляет работу по обычному графику", – написала Тимошенко. Она пожелала Олегу Мейдичу скорейшего выздоровления и призвала украинцев во время ослабления карантина продолжать сохранять бдительность и не пренебрегать правилами. "Мне кажется, "Батькивщина" показала пример ответственного поведения во время эпидемии и добросовестного соблюдения закона", – написала Тимошенко. 19 мая у народного депутата от "Батькивщины" Олега Медича диагностировали COVID-19. Мейдич является первым заместителем председателя комите...