Бавария дожала Севилью в овертайме и завоевала Суперкубок УЕФА

В Будапеште испанская "Севилья" и мюнхенская "Бавария" играли между собой в матче за Суперкубок УЕФА.

Счет в поединке открыла "Севилья" - Ракитич заработал пенальти, который реализовал Окампос. "Бавария" ответила точным ударом Горецки из центре штрафной. Во втором тайме судья отменил два гола "Баварии" из-за оффсайда и фола у Роберта Левандовски. Но на большее команд в основное время не хватило. А в конце первого овертайма Мартинес добил мяч после сейва Буну.

24 сентября, 22:00Будапешт, "Ференц Пушкаш"Суперкубок УЕФА"Бавария" - "Севилья" 2:1Голы: Горецка, 34, Мартинес, 104 - Окампос, 13 (пен)"Бавария": Нойер, Эрнандес (Девич, 99), Павар, Зюле, Алаба, Киммих, Гнабри, Горетцка (Мартинес 100), Сане (Толиссо, 70), Левандовски, Мюллер "Севилья": Буну, Кунде, Карлос, Эскудеро, Навас, Ракитич (Торрес, 56), Хордан (Васкес, 98), Окампос, Фернандо, де Йонг (Эн-Несири, 56), Сусо (Гудель, 72)

И все! Бавария выигрывает Суперкубок!

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