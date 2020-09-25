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Бавария дожала Севилью в овертайме и завоевала Суперкубок УЕФА

Бавария дожала Севилью в овертайме и завоевала Суперкубок УЕФА (7 новостей)

«Мюнхенці виграли трофей удруге в історії»

В Будапеште испанская "Севилья" и мюнхенская "Бавария" играли между собой в матче за Суперкубок УЕФА.

Счет в поединке открыла "Севилья" - Ракитич заработал пенальти, который реализовал Окампос. "Бавария" ответила точным ударом Горецки из центре штрафной. Во втором тайме судья отменил два гола "Баварии" из-за оффсайда и фола у Роберта Левандовски. Но на большее команд в основное время не хватило. А в конце первого овертайма Мартинес добил мяч после сейва Буну.

24 сентября, 22:00Будапешт, "Ференц Пушкаш"Суперкубок УЕФА"Бавария" - "Севилья" 2:1Голы: Горецка, 34, Мартинес, 104 - Окампос, 13 (пен)"Бавария": Нойер, Эрнандес (Девич, 99), Павар, Зюле, Алаба, Киммих, Гнабри, Горетцка (Мартинес 100), Сане (Толиссо, 70), Левандовски, Мюллер "Севилья": Буну, Кунде, Карлос, Эскудеро, Навас, Ракитич (Торрес, 56), Хордан (Васкес, 98), Окампос, Фернандо, де Йонг (Эн-Несири, 56), Сусо (Гудель, 72)

И все! Бавария выигрывает Суперкубок!

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ФОТО К НОВОСТИ: «Бавария дожала Севилью в овертайме и завоевала Суперкубок УЕФА»
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Фото "Бавария" в овертайме дожала "Севилью" и завоевала Суперкубок УЕФА
Фото Бавария одолела с минимальным счетом Севилью и выиграла Суперкубок УЕФА
Фото Бавария в овертайме победила Севилью и завоевала Суперкубок УЕФА
Фото Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  25.09.20, 00:31 Мюнхенці виграли трофей удруге в історії
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 00:32 Хави Мартинес принес мюнхенскому клубу евротрофей, забив ударом головой на 104-й минуте.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.09.20, 00:32 У матчі за Суперкубок УЄФА німецька "Баварія" переграла у додатковий час іспанську "Севілью"
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  25.09.20, 00:33 Команда Флика выиграла еще один евротрофей
Главред Главред  ·  25.09.20, 00:34 Активнее начал матч мюнхенцы, но особых дивидендов им это не принесло. Более того, уже на 11-й минуте защитник Баварии Алаба сбил Ракитича в штрафной площадке. Судья назначил пенальи. Удар Окампоса -…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  25.09.20, 00:35 Победный гол забил вышедший на замену Хави Мартинес
Телеграф Телеграф  ·  25.09.20, 00:46 Бавария и Севилья выяснили лучшую команду Европы лишь в экстра-тайме.
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