Бавария уверенно разобралась с Айнтрахтом (3 новости) «Защитник гостей дважды забил в чужие и раз в свои ворота»

Бавария разгромила Айнтрахт со счетом 5:2 в матче 27-го тура чемпионата Германии.

В первом тайме Леон Горецка и Томас Мюллер обеспечили мюнхенцам комфортное преимущество, а когда Роберт Левандовски на 46-й минуте сделал счет 3:0, казалось, исход матча предрешен.

Но буквально сразу в течении трех минут Мартин Хинтереггер оформил дубль и вернул интригу в матче.

Правда, Альфонсо Дэвис вновь вернул комфортное преимущество Баварии, а затем Хинтереггер забил автогол.

Благодаря этой победе Бавария оторвалась от дортмундской Боруссии в таблице Бундеслиги на 4 очка. Во вторник, 26 мая, лидеры сыграют очный матч.

Бавария — Айнтрахт 5:2 Голы: Горецка, 17, Мюллер, 41, Левандовски, 46, Дэвис, 61, Хинтереггер, 74 (авт.) — Хинтереггер, 52, 55

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 73), Алаба, Дэвис — Киммих (Кюизанс, 86), Горецка — Коман (Зиркзее, 86), Мюллер, Перишич (Гнабри, 63) — Левандовски. Айнтрахт: Тр...