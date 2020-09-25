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"Бавария" выиграла Суперкубок Европы

"Бавария" выиграла Суперкубок Европы (3 новости)

«Немецкая Бавария стала победителем Суперкубка Европы по футболу, одолев испанскую Севилью в дополнительных экстратаймf[ со счетом 2:1»

Мюнхенский футбольный клуб вслед за Лигой чемпионов выиграл и Суперкубок УЕФА.

В матче с испанской "Севильей" дело дошло до овертайма.Мюнхенская "Бавария" выиграла футбольный Суперкубок УЕФА. Немецкий клуб обыграл испанскую "Севилью" со счетом 2:1 в матче за этот трофей, состоявшемся в четверг, 24 сентября, на "Пушкаш Арене" в Будапеште. В начале игры счет с пентальти открыли севильцы: отличился аргентинский полузащитник Лукас Окампос. "Бавария" выровняла положение еще в первом тайме благодаря голу Леона Горецки (Leon Goretzka). Во втором тайме команды играли ровно, и игра перешла в дополнительное время. Решающий мяч в овертайме забил испанский игрок "Баварии" Хави Мартинес. Эта победа принесла мюнхенцам второй Суперкубок УЕФА в истории клуба. "Бавария" остается единственной командой из Германии, побеждавшей в данном турнире. "Севилья" проиграла уже свой пятый матч за суперкубок, установив антирекорд в этом соревнова...

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Украинская правда Украинская правда  ·  25.09.20, 00:38 Немецкая "Бавария" стала победителем Суперкубка Европы по футболу, одолев испанскую "Севилью" в дополнительных экстратаймf[ со счетом 2:1.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.09.20, 00:39 Немецкая "Бавария" обыграла испанскую "Севилью в матче за Суперкубок УЕФА 2020 года. Встреча проходила на стадионе "Пушкаш Арена»"в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счетом 2:1.Новость дополняется......
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