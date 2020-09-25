"Бавария" выиграла Суперкубок Европы

Мюнхенский футбольный клуб вслед за Лигой чемпионов выиграл и Суперкубок УЕФА.

В матче с испанской "Севильей" дело дошло до овертайма.Мюнхенская "Бавария" выиграла футбольный Суперкубок УЕФА. Немецкий клуб обыграл испанскую "Севилью" со счетом 2:1 в матче за этот трофей, состоявшемся в четверг, 24 сентября, на "Пушкаш Арене" в Будапеште. В начале игры счет с пентальти открыли севильцы: отличился аргентинский полузащитник Лукас Окампос. "Бавария" выровняла положение еще в первом тайме благодаря голу Леона Горецки (Leon Goretzka). Во втором тайме команды играли ровно, и игра перешла в дополнительное время. Решающий мяч в овертайме забил испанский игрок "Баварии" Хави Мартинес. Эта победа принесла мюнхенцам второй Суперкубок УЕФА в истории клуба. "Бавария" остается единственной командой из Германии, побеждавшей в данном турнире. "Севилья" проиграла уже свой пятый матч за суперкубок, установив антирекорд в этом соревнова...