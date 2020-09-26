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Байден назвал Лукашенко "диктатором" - СМИ

Байден назвал Лукашенко "диктатором" - СМИ (3 новости)

«Проведену за зачинену дверима церемонію інавгурації Лукашенка, кандидат від Демократичної партії вважає «фіктивною»»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за то, что тот не отреагировал на ситуацию в Беларуси, где с 9 августа продолжаются протесты против результатов президентских выборов. Заявление политика приводит Reuters. «Президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою поддержку продемократическому движению», — заявил Байден, назвав президента Беларуси диктатором. По словам Байдена, глава Беларуси «в страхе скрывается от собственных граждан и отказывается принять волю народа». Эти действия — признак слабости, считает он. Церемонию инаугурации Лукашенко, которая прошла 23 сентября в закрытом режиме, кандидат от демократов счел фиктивной. Байден добавил, что поддерживает мирные акции протеста в республике и считает необходимым провести ...

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.09.20, 04:54 Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Александра Лукашенко "диктатором". Об этом говорится в интервью политика агентству Reuters, опубликованном в субботу, 26 сентября.…
Главком Главком  ·  26.09.20, 09:32 Проведену за зачинену дверима церемонію інавгурації Лукашенка, кандидат від Демократичної партії вважає «фіктивною»
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