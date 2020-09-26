Байден назвал Лукашенко "диктатором" - СМИ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за то, что тот не отреагировал на ситуацию в Беларуси, где с 9 августа продолжаются протесты против результатов президентских выборов. Заявление политика приводит Reuters. «Президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою поддержку продемократическому движению», — заявил Байден, назвав президента Беларуси диктатором. По словам Байдена, глава Беларуси «в страхе скрывается от собственных граждан и отказывается принять волю народа». Эти действия — признак слабости, считает он. Церемонию инаугурации Лукашенко, которая прошла 23 сентября в закрытом режиме, кандидат от демократов счел фиктивной. Байден добавил, что поддерживает мирные акции протеста в республике и считает необходимым провести ...