Байден впервые за два месяца появился на публике

Бывший вице-президент США, вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден не покидал резиденцию в штате Делавэр с середины марта, самоизолировавшись из-за эпидемии коронавирусной инфекции.Бывший вице-президент США Джо Байден 25 мая принял участие в публичном мероприятия впервые с середины марта, пишет The Hill.
Байден возложил цветы к памятнику ветеранам в Уилмингтоне (штат Делавэр) по случаю Дня поминовения (национальный день памяти в США, посвященный погибшим американским военнослужащим) в сопровождении жены Джилл Байден.
Экс-вице-президент заявил, что ему приятно находиться вне дома, пишет Reuters.
Как отмечает агентство, с середины марта Байден, вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, не покидал резиденцию в Уилмингтоне. Последние публичные мероприятия, в которых он участвовал, телевизионные дебаты в Вашингтоне, состоявшиеся 15 марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация зд...