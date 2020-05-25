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Байден впервые за два месяца появился на публике (3 новости) «Байден впервые появился на публике после двух месяцев самоизоляции»

Бывший вице-президент США, вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден не покидал резиденцию в штате Делавэр с середины марта, самоизолировавшись из-за эпидемии коронавирусной инфекции.Бывший вице-президент США Джо Байден 25 мая принял участие в публичном мероприятия впервые с середины марта, пишет The Hill.

Байден возложил цветы к памятнику ветеранам в Уилмингтоне (штат Делавэр) по случаю Дня поминовения (национальный день памяти в США, посвященный погибшим американским военнослужащим) в сопровождении жены Джилл Байден.

Экс-вице-президент заявил, что ему приятно находиться вне дома, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, с середины марта Байден, вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, не покидал резиденцию в Уилмингтоне. Последние публичные мероприятия, в которых он участвовал, телевизионные дебаты в Вашингтоне, состоявшиеся 15 марта.

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