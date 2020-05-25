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Байден впервые за два месяца появился на публике

Байден впервые за два месяца появился на публике (3 новости)

«Байден впервые появился на публике после двух месяцев самоизоляции»

Бывший вице-президент США, вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден не покидал резиденцию в штате Делавэр с середины марта, самоизолировавшись из-за эпидемии коронавирусной инфекции.Бывший вице-президент США Джо Байден 25 мая принял участие в публичном мероприятия впервые с середины марта, пишет The Hill.

Байден возложил цветы к памятнику ветеранам в Уилмингтоне (штат Делавэр) по случаю Дня поминовения (национальный день памяти в США, посвященный погибшим американским военнослужащим) в сопровождении жены Джилл Байден.

Экс-вице-президент заявил, что ему приятно находиться вне дома, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, с середины марта Байден, вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, не покидал резиденцию в Уилмингтоне. Последние публичные мероприятия, в которых он участвовал, телевизионные дебаты в Вашингтоне, состоявшиеся 15 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация зд...

ФОТО К НОВОСТИ: «Байден впервые за два месяца появился на публике»
Фото Байден впервые за два месяца появился на публике
Фото "Приятно быть вне дома". Байден впервые за два месяца появился на публике
Фото Впервые за два месяца: Байден появился на публике (Видео)
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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 23:43 Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден впервые за два месяца появился на публике. Он в течение двух месяцев находился на самоизоляции в связи с пандемией COVID-19.Об этом пишет американское…
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 00:02 Байден впервые появился на публике после двух месяцев самоизоляции.
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