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Байер – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Байер – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии (8 новостей)

«Умрет или возродится чемпионская интрига?»

"Боруссия" – "Бавария". Сегодня в немецкой Бундеслиге большой день, между собой сойдутся главные команды страны – дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария". Онлайн-трансляция матча "Боруссия" – "Бавария" начнется на 112.ua в 21:00, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 1".

26 мая, 21:30Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"Чемпионат Германии, 28 тур"Боруссия" – "Бавария"

Дортмундская команда после карантина сразу попала в центр внимания. Сначала дерби с "Шальке", затем "Вольфсбург", теперь вот "Бавария". У "Баварии" соперники тем временем были попроще – "Айнтрахт" и "Унион". И "Боруссия", и "Бавария" после паузы пока свои поединки лишь выигрывали, так что сегодня кому-то придется уступить.

"Боруссия" показывает интересный и яркий футбол. Многое на поле игрокам дается с легкостью, особенно атаки. У "Баварии" все тоже неплохо с игрой, но в отличие от Дортмунда, они не обладают такой гибкостью состава на данный момент. И в этом шанс "Боруссии" сократить отставани...

ФОТО К НОВОСТИ: «Байер – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии»
Фото Байер – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
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