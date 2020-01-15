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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 18:45
· Журналист · Работа
Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине, - СМИ

Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине, - СМИ (4 новости)

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Как утверждают журналисты "24 канала", подконтрольный беглому экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву Криворожский дизельный завод продолжает работу, несмотря на судебные запреты.Беглый министр обороны Украины времен экс-президента Виктора Януковича Павел Лебедев, который является фигурантом нескольких уголовных дел и объявлен в розыск, продолжает вести успешный бизнес в Украине. Об этом говорится в публикации "24 канала".

Большую часть времени Лебедев проживает в оккупированном Россией Крыму, регулярно появляется в эфирах пропагандистских СМИ, отмечает портал.

"Впрочем, политические взгляды не заставили его отказаться от заработка на материковой части Украины. Здешний бизнес, как и особняк под Киевом, перешел к его дочери Алене Лебедевой. Активы семьи Лебедевых объединились в AurumGroup. Целый ряд промышленных, химических, машиностроительных, инжиниринговых и других предприятий. В их числе, например, "Свесский насосный завод", который начиная с 2015 года экспортировал на федеральные предприятия ВПК России оборудование на сумму почти 200 млн рублей", говорится в статье.

Как утверждают журналисты, деятельность подконтрольного Лебедеву Криворожского дизельного завод угрожает катастрофой. Во время проверок в 2018-м и 2019 годах проверки выявили многочисленные нарушения пожарной и техногенной безопасности на заводе. Несмотря на судебные запреты, предприятие продолжает работу.

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"И пока продолжается война на Донбассе, семья Лебедевых продолжает зарабатывать и приумножать свои активы. Топ-чиновник, подозреваемый в коррупции и причастности к массовым убийствам на Майдане, не просто бежал из страны на оккупированную территорию, но и сохранил каждый из своих бизнес-активов", говорится в статье.

Лебедев работал на посту министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года, но покинул страну еще до своей официальной отставки. В мае 2014 года против него в ГПУ открыли уголовное дело по подозрению в снижении обороноспособности страны.

По данным российской "Новой газеты" на 208-й год, принадлежащая экс-министру группа компаний "Парангон" строит апартаменты и жилые дома в Севастополе и Евпатории.

Обновлено в 18:45 Павел Лебедев Беглый министр обороны Украины времен Януковича Павел Лебедев, который является фигурантом нескольких уголовных дел и объявлен в розыск, продолжает вести успешный бизнес в Украине. Об...

ФОТО К НОВОСТИ: «Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине, - СМИ»
Фото Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине, - СМИ
Фото Беглый экс-министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине – СМИ
Фото Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине - СМИ
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.01.20, 16:52 Беглый министр обороны Украины времен Януковича Павел Лебедев, который является фигурантом нескольких уголовных дел и объявлен в розыск, продолжает вести успешный бизнес в Украине. Об этом говорится в…
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