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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Заместитель · Апрель
Бекиров не получает лекарств, есть вероятность &quot;сахарной комы&quot;, - Супрун

Бекиров не получает лекарств, есть вероятность "сахарной комы", - Супрун (11 новостей)

«Бекиров был задержан российскими силовиками в декабре 2018 года»

Украинский заключенный Эдем Бекиров не получает медикаментов, из-за чего может впасть в "сахарную кому". Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщила первый заместитель главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в микроблоге Twitter.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. По словам родственников Эдема, вероятность "сахарной комы" растет каждый день", - отметила Супрун.

Она напомнила, что Бекиров незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя.

Важко хворий український політв’язень Едем Бекіров більше тижня не отримує медикаментів. Він незаконно утримується Росією у СІЗО Симферополя. За словами родичів Едема, вірогідність «цукрової коми» зростає щодня. #FreeBekirov pic.twitter.com/NtoPVlV2pg

Заместитель госсекретаря США тоже хочет «голову» Холодницкого
Заместитель госсекретаря США тоже хочет «голову» Холодницкого

— Уляна Супрун (@usuprun) April 28, 2019 Ранее омбудсмен сообщала, что на территории РФ незаконно удерживаются 34 украинца, в числе которых Эдем Бекиров - инвалид первой группы, нуждающийся в ежедневном медицинском уходе.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Бекиров не получает лекарств, есть вероятность "сахарной комы", - Супрун»
Фото Бекиров не получает лекарств, есть вероятность "сахарной комы", - Супрун
Фото Политзаключенный Бекиров больше недели не получает медикаментов
Фото Политзаключенный Бекиров больше недели не получает от оккупантов лекарств, есть опасность "сахарной комы"
Фото Политзаключенный в РФ Бекиров больше недели не получает медикаментов
Фото Политзаключенный Бекиров больше недели не получает лекарств, есть опасность "сахарной комы" - Супрун
Фото Заключенному в РФ украинцу грозит кома - Супрун
Фото У политзаключенного Бекирова ежедневно растет вероятность "сахарной комы" – Супрун
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  28.04.19, 21:03 Уже больше недели политзаключенный Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя, не получает медикаментов. Об этом в Тwitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун."Тяжело…
Газета День Газета День  ·  28.04.19, 21:26 Политзаключенный Эдем Бекиров, который незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя, больше недели не получает медикаментов. Об этом сообщила в Тwitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.…
РБК Украина РБК Украина  ·  28.04.19, 21:29 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что украинский политзаключенный Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя оккупационная власть РФ,…
Украинская правда Украинская правда  ·  28.04.19, 22:29 Украинский политзаключенный Эдем Бекиров не получает медикаментов, из-за чего может впасть в "сахарную кому".
Униан Униан  ·  28.04.19, 22:33 По словам родственников Бекирова, вероятность «сахарной комы» растет ежедневно.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  28.04.19, 22:53 Родственники Бекирова сообщили, что растет вероятность "сахарной комы".
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  28.04.19, 22:55 Украинский политзаключенный Эдем Бекиров, незаконно удерживаемый в российском СИЗО, больше недели не получает медикаментов. Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.Родственники…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.04.19, 22:56 Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя, больше недели не получает медикаментов ,сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.04.19, 23:02 Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя, больше недели не получает медикаментов.
ТСН ТСН  ·  29.04.19, 00:33 Бекиров был задержан российскими силовиками в декабре 2018 года.
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У политзаключенного Бекирова ежедневно растет вероятность "сахарной комы" – Супрун
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