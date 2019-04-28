Бекиров не получает лекарств, есть вероятность &quot;сахарной комы&quot;, - Супрун

Сегодня в 01:05

Бекиров не получает лекарств, есть вероятность "сахарной комы", - Супрун (11 новостей) «Бекиров был задержан российскими силовиками в декабре 2018 года»

Украинский заключенный Эдем Бекиров не получает медикаментов, из-за чего может впасть в "сахарную кому". Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщила первый заместитель главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в микроблоге Twitter.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. По словам родственников Эдема, вероятность "сахарной комы" растет каждый день", - отметила Супрун.

Она напомнила, что Бекиров незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя.

Важко хворий український політв’язень Едем Бекіров більше тижня не отримує медикаментів. Він незаконно утримується Росією у СІЗО Симферополя. За словами родичів Едема, вірогідність «цукрової коми» зростає щодня. #FreeBekirov pic.twitter.com/NtoPVlV2pg

Заместитель госсекретаря США тоже хочет «голову» Холодницкого

— Уляна Супрун (@usuprun) April 28, 2019 Ранее омбудсмен сообщала, что на территории РФ незаконно удерживаются 34 украинца, в числе которых Эдем Бекиров - инвалид первой группы, нуждающийся в ежедневном медицинском уходе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet