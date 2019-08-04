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Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи

Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи (4 новости)

«В правозащитной организации заявляют, что Бекиров тяжело болен, поэтому родные и адвокаты опасаются за его жизнь»

Правозащитная группа Human Rights Watch призывает РФ предоставить тяжело больному политзаключенному Эдему Бекирову немедленную медицинскую помощь. Об этом сказано в заявлении правозащитников. "Российские чиновники в Крыму должны срочно перевести активиста Эдема Бекирова в больницу для диагностики и лечения. Он должен находиться в больнице, где сможет получить адекватную медицинскую помощь, а не в камере предварительного заключения", – заявили они. Подчеркивается, что российские правоохранительные органы отклонили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) немедленно госпитализировать Бекирова для надлежащего медицинского обследования и лечения. Human Rights Watch добавляют, что Бекиров очень болен, а потому его родные и адвокаты волнуются за его жизнь. Как ранее сообщал Фокус: В декабре 2018 года "Киевский районный суд" аннексированного Симферополя арестовал на 2 месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Оккупанты утверждали, что Бекиров занимался транспортировкой и хранением взрывчатых веществ и боеприпасов. 23 января из-за применения инсулина в условиях СИЗО у активиста ухудшилось здоровье. Украинский омбудсмен Людмила Денисова потребовала от российского омбудсмена предоставить лечение Бекирову. 31 июля Бекиров заявил, что начнет голодовку, в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в Красноперекопск. Бекирова заставляют свидетельствовать против председателя Меджлиса крымских татар​ Рефата Чубарова, лидера крымских татар Мустафы Джемилева и крымскотатарского бизнесмена Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму.

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Газета День Газета День  ·  04.08.19, 11:48 Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти в незаконно аннексированном Крыму оказать заключенному и тяжело больному крымскотатарском активисту Эдема Бекиров…
ForUm ForUm  ·  04.08.19, 13:21 В международной правозащитной организации Human Rights Watch отмечают, что тяжелобольной политзаключенный Эдем Бекиров нуждается в «срочной медицинской помощи и адекватном…
Униан Униан  ·  04.08.19, 15:12 В правозащитной организации заявляют, что Бекиров тяжело болен, поэтому родные и адвокаты опасаются за его жизнь.
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