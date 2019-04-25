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Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу (7 новостей) «Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину»

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу. Об этом сообщил замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает БЕЛТА.

По его словам, "Белнефтехим" принял решение частично удовлетворить частично потребности иностранных контрагентов, с которыми заключены контракты на поставку нефтепродуктов.

"Сейчас принято решение о поставке порядка 32 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка", - отметил Сизов.