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Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу (7 новостей)

«Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину»

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу. Об этом сообщил замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает БЕЛТА.

По его словам, "Белнефтехим" принял решение частично удовлетворить частично потребности иностранных контрагентов, с которыми заключены контракты на поставку нефтепродуктов.

"Сейчас принято решение о поставке порядка 32 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка", - отметил Сизов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу»
Фото Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу
Фото "Белнефтехим" возобновит экспорт топлива в Украину и Польшу
Фото Беларусь возобновила поставки бензина в Украину
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.04.19, 14:57 Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в четверг в Минске.
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 15:21 Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу
Капитал Капитал  ·  25.04.19, 15:27 Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов журналистам в четверг…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.04.19, 15:39 Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.04.19, 16:22 Причиной перебоев в поставках стало низкое качество российской нефти, спровоцировавшее выход из строя НПЗ.
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