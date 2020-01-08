Беларусь и Евросоюз официально упростили визовый режим: подписано соглашение

После пяти лет переговоров в Брюсселе подписано соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом.

Какие последствия это будет иметь для жителей РБ, выясняла DW.Соглашения между Европейским Союзом и Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии 8 января были подписаны в Брюсселе. С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС - заместитель премьер-министра Хорватии Давор Божинович (Хорватия с 1 января председательствует в ЕС. - Ред.) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года. На церемонии подписания Ильва Йоханссон отметила, что соглашения являются значительным шагом вперед в сотрудничестве Евросоюза и Беларуси. “С европейской стороны мы теперь будем стараться быстро осуществить процедуры ратификации, чтобы граждане как можно скорее могли ощутить преимущества соглашения”, -заявила еврокомиссар. Министр иностранных дел РБ Владимир Макей также указал на преимущества, которые визовое соглашение даст гражданам Беларуси, и отметил, что оно будет способствовать белорусскому гражданскому обществу. Визы для белорусов будут стоить 35 евро, но не сразу Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может быть увеличен до 30 дней). Также в документе прописаны категории граждан, для которых шенгенская виза будет бесплатной - для детей до 12 лет, для школьников и студентов, отправляющихся в образовательные поездки, для исследователей и представителей некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, участвующих в культурных или образовательных мероприятиях. Вместе с соглашением об упрощении визового режима стороны подписали также и соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Оба соглашения еще должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси, а со стороны ЕС - одобрены Европарламентом. В силу они вступят в первый день второго месяца “после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации”. На сайте Еврокомиссии сообщается, что это может произойти в июне 2020 года. Вместе с тем нужно отметить, что на протяжении нескольких месяцев до вступления в силу соглашений виза для белорусов может стоит 80 евро, а уже потом снизиться до 35 евро. Дело в том, что в феврале 2020 года вступают в силу изменения в новый визовый кодекс ЕС, согласно которым для стран, с которыми у ЕС стандартный визовый режим, цена на шенгенскую визу возрастает с 60 до 80 евро. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время церемонии в Брюсселе отметил, что стороны делали все возможное для того, чтобы соглашение об упрощении визового режима было подписано и вступило в силу до того, как вступят в силу изменения в визовый кодекс ЕС, однако это не удалось. Министр призвал ЕС использовать все возможности для того, чтобы заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов в размере 60 евро до момента вступления соглашения в силу. Более 5 лет переговоров по визам Официальный диалог на эту тему Беларусь и Евросоюз вели с 2014 года. Как сообщалось ранее, проблемными вопросами в переговорах о либерализации визового режима были требование Польши увеличить количество консульских работников в Беларуси, действие соглашения о реадмиссии во время переходн