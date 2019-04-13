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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 02:59
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Беленюк станцевал гопак, завоевав золото чемпионата Европы: видео

Беленюк станцевал гопак, завоевав золото чемпионата Европы: видео (15 новостей)

«После победы в финале наш соотечественник станцевал гопак»

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в категории до 87 килограмм.

В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана – 5:1.

На пути к финалу украинец стал победителем хорвата Ионна Гуклека (6:1), Эрика Сильвашши из Венгрии (3:1) и литовца Эйвидаса Станкевичюса (5:1).

Это третье золото Беленюка на чемпионатах Европы в карьере, ранее он побеждал в Вантаа в 2014-м и Риге в 2016 году.

Спорт 24 писал, что в финале чемпионата мира-2018 по греко-римской борьбе Жан Беленюк уступил место Метеханому Башару из Турции и завоевал серебро соревнований.

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Обновлено в 23:57 “Победа! Трехкратный чемпион Европы! Флаг Украины развевается на арене Бухареста, и победный гопак на десерт!", - написал Беленюк.

Обновлено в 02:59 На чемпионате Европы по греко-римской борьбе в румынском Бухаресте украинский борец Жан Беленюк завоевал «золото».Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.«Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг, одерживает убедительную победу в финале над Исламом Аббасовым из Азербайджана и выигрывает чемпионат Европы», — говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Беленюк станцевал гопак, завоевав золото чемпионата Европы: видео»
Фото Украинец Жан Беленюк стал трехкратным чемпионом Европы по греко-римской борьбе
Фото Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019
Фото Жан Беленюк станцевал гопак после победы на чемпионате Европы
Фото Беленюк стал чемпионом Европы по борьбе и станцевал гопак
Фото Украинец Беленюк завоевал "золото" на чемпионате по греко-римской борьбе
Фото Украинец Жан Беленюк отметил победу на чемпионате Европы ярким танцем с флагом Украины
Фото Украинец Беленюк сплясал с флагом после победы на чемпионате Европы
Фото Украинец Беленюк завоевал «золото» на чемпионате по греко-римской борьбе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  13.04.19, 20:42 В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.04.19, 20:54 Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Бухаресте в весовой категории до 87 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.…
Телеграф Телеграф  ·  13.04.19, 20:57 Жан Беленюк выиграл для Украины "золото" чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте.
Факты Факты  ·  13.04.19, 21:16 После победы в финале наш соотечественник станцевал гопак
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  13.04.19, 21:51 Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.…
UAinfo UAinfo  ·  13.04.19, 22:10 Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк завоював золоту медаль чемпіонату Європи у категорії до 87 кілограм.
Гордон Гордон  ·  13.04.19, 22:17 Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золото чемпионата Европы, победив азербайджанца Ислама Аббасова.Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал чемпионом Европы по борьбе.…
РБК Украина РБК Украина  ·  13.04.19, 22:59 Украинский спортсмен Жан Беленюк взял "золото" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины в Twitter.Таким образом, Жан Беленюк стал чемпионом…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.04.19, 23:17 Украинец Жан Беленюк выступал в весовой категории до 87 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в румынском Бухаресте.
Униан Униан  ·  13.04.19, 23:35 Борец греко-римского стиля не оставил шансов соперникам в категории до 87 кг.
Главред Главред  ·  13.04.19, 23:37 Беленюк после победы не скрывал эмоции / Фото: Twitter/НОК Украины Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал чемпионом Европы в категории до 87 кг, не оставив соперникам шансов. "Украинский...
Голос.UA Голос.UA  ·  13.04.19, 23:56 Украинский спортсмен Жан Беленюк взял "золото" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины в Twitter. Таким образом, Жан Беленюк стал чемпионом…
Канал 112 Канал 112  ·  13.04.19, 23:57 Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте. Об этом сообщил спортсмен в своем Facebook. “Победа! Трехкратный чемпион Европы! Флаг Украины развевается на арене Бухареста,…
Facenews Facenews  ·  14.04.19, 02:59 На чемпионате Европы по греко-римской борьбе в румынском Бухаресте украинский борец Жан Беленюк завоевал «золото».Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.«Жан Беленюк, выступающий в весовой…
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