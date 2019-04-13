Беленюк станцевал гопак, завоевав золото чемпионата Европы: видео (15 новостей) «После победы в финале наш соотечественник станцевал гопак»

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в категории до 87 килограмм.

В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана – 5:1.

На пути к финалу украинец стал победителем хорвата Ионна Гуклека (6:1), Эрика Сильвашши из Венгрии (3:1) и литовца Эйвидаса Станкевичюса (5:1).

Это третье золото Беленюка на чемпионатах Европы в карьере, ранее он побеждал в Вантаа в 2014-м и Риге в 2016 году.

Спорт 24 писал, что в финале чемпионата мира-2018 по греко-римской борьбе Жан Беленюк уступил место Метеханому Башару из Турции и завоевал серебро соревнований.

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Обновлено в 23:57 “Победа! Трехкратный чемпион Европы! Флаг Украины развевается на арене Бухареста, и победный гопак на десерт!", - написал Беленюк.

Обновлено в 02:59 На чемпионате Европы по греко-римской борьбе в румынском Бухаресте украинский борец Жан Беленюк завоевал «золото».Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.«Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг, одерживает убедительную победу в финале над Исламом Аббасовым из Азербайджана и выигрывает чемпионат Европы», — говорится в сообщении.