Бельгийский карнавал изъяли из списка ЮНЕСКО из-за антисемитизма

В связи с повторяющимися проявлениями антисемитизма и расизма решено исключить из списка Всемирного нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.ЮНЕСКО исключила традиционный уличный карнавал в бельгийском городе Алст из списка Всемирного нематериального культурного наследия.

Решение было принято на сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Боготе из-за проявлений антисемитизма, сообщила организация в пятницу, 13 декабря. "Систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года ", - указывается в заявлении. Организация также напомнила, что придерживается фундаментальных принципов достоинства, равенства и взаимного уважения между народами, а также осуждает любые формы расизма, антисемитизма и ксенофобии. 600-летняя традиция Карнавал в Алсте был включен в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2010 году. С тех пор в адрес организаторов неоднократно звучала критика за спорные карнавальные образы, в том числе со стороны Еврокомиссии и Центра Симона Визенталя. В частности, в 2019 году в карнавальной процессии были представлены сидящие на мешках с деньгами фигуры с пейсами и крючковатыми носами, соответствующие антисемитским клише. Традиция уличного карнавала в расположенном на севере Бельгии городе насчитывает около 600 лет. Решение ЮНЕСКО исключить объект из списка Всемирного нематериального культурного наследия стало первым подобного рода. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 05:37 Соответствующий комитет констатировал, что проявления неприемлемого поведения системные, поэтому не могут быть поддерживаемы.

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Обновлено в 09:00 В ЮНЕСКО также напомнили, что придерживаются фундаментальных принципов достоинства, равенства и взаимного уважения между народами, а также осуждает любые формы расизма, антисемитизма и ксенофобии.