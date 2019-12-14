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Общество
Facenews Facenews · · Обновлено в 09:00
· Антисемитизм · Бельгия
Бельгийский карнавал изъяли из списка ЮНЕСКО из-за антисемитизма

Бельгийский карнавал изъяли из списка ЮНЕСКО из-за антисемитизма (9 новостей)

«Карнавал в Алсті у 2010 році додали до списку культурної спадщини ЮНЕСКО»

В связи с повторяющимися проявлениями антисемитизма и расизма решено исключить из списка Всемирного нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.ЮНЕСКО исключила традиционный уличный карнавал в бельгийском городе Алст из списка Всемирного нематериального культурного наследия.

Решение было принято на сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Боготе из-за проявлений антисемитизма, сообщила организация в пятницу, 13 декабря. "Систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года ", - указывается в заявлении. Организация также напомнила, что придерживается фундаментальных принципов достоинства, равенства и взаимного уважения между народами, а также осуждает любые формы расизма, антисемитизма и ксенофобии. 600-летняя традиция Карнавал в Алсте был включен в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2010 году. С тех пор в адрес организаторов неоднократно звучала критика за спорные карнавальные образы, в том числе со стороны Еврокомиссии и Центра Симона Визенталя. В частности, в 2019 году в карнавальной процессии были представлены сидящие на мешках с деньгами фигуры с пейсами и крючковатыми носами, соответствующие антисемитским клише. Традиция уличного карнавала в расположенном на севере Бельгии городе насчитывает около 600 лет. Решение ЮНЕСКО исключить объект из списка Всемирного нематериального культурного наследия стало первым подобного рода. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 05:37 Соответствующий комитет констатировал, что проявления неприемлемого поведения системные, поэтому не могут быть поддерживаемы.

Антисемитизм достиг худшего уровня со Второй мировой войны — Макрон
Антисемитизм достиг худшего уровня со Второй мировой войны — Макрон

Обновлено в 09:00 В ЮНЕСКО также напомнили, что придерживаются фундаментальных принципов достоинства, равенства и взаимного уважения между народами, а также осуждает любые формы расизма, антисемитизма и ксенофобии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бельгийский карнавал изъяли из списка ЮНЕСКО из-за антисемитизма»
Фото Алстский карнавал в Бельгии лишился статуса культурного наследия ЮНЕСКО из-за антисемитизма
Фото Бельгійський карнавал вилучили зі списку ЮНЕСКО через антисемітизм
Фото Бельгийский карнавал вычеркнули из списка культурного наследия ЮНЕСКО за антисемитизм
Фото Карнавал в Бельгии исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм
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УНН УНН  ·  14.12.19, 01:36 Карнавал в бельгийском городе Алст изъяли из перечня культурного наследия ЮНЕСКО из-за проявления антисемитизма во время проведения мероприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЮНЕСКО.В этом году во…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  14.12.19, 03:30 Комитет ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия заявил, что такие действия нарушают принципы организации
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  14.12.19, 03:30 Комітет ЮНЕСКО зі збереження культурної спадщини заявив, що такі дії порушують принципи організації
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.12.19, 03:53 Бельгийский карнавал в городе Алст поплатился из-з антисемитской сценки
Канал 112 Канал 112  ·  14.12.19, 04:11 Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО исключил бельгийский Алстский карнавал из списка нематериального культурного наследия человечества. Такое решение было…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  14.12.19, 04:11 Карнавал в Алсті у 2010 році додали до списку культурної спадщини ЮНЕСКО
ТСН ТСН  ·  14.12.19, 05:37 Соответствующий комитет констатировал, что проявления неприемлемого поведения системные, поэтому не могут быть поддерживаемы.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.12.19, 09:00 ЮНЕСКО исключила традиционный уличный карнавал в бельгийском городе Алст из списка Всемирного нематериального культурного наследия. Решение было принято на сессии Межправительственного комитета по охране…
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