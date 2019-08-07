Белла Хадид и The Weeknd снова расстались - вот почему пара продержалась лишь год/ По сообщениям западных СМИ, красивая история любви подошла к концу (4 новости) «Белла бросила певца The Weeknd, а Джиджи закрутила роман с участником телешоу «Холостячка»»

Известная американская модель, "ангел" Victoria's Secret и лицо многих популярных брендов Белла Хадид снова порвала отношения со своим бойфрендом, знаменитым певцом The Weeknd. 22-летняя звезда подиумов уже второй раз расстается с Эйбелом Маккоеном.

О разрыве звездной пары сообщает издание "E! Online".

Как отмечается в источнике, идиллии, которую демонстрировали Белла Хадид и певец The Weeknd, пришел конец. Причиной раскола стала расстояние, которое было неотъемлемой частью жизни знаменитостей из-за их рабочих графиков. Инсайдеры иностранного издания сообщили, что и Белла и Эйбел пока заняты карьерой и работой, из-за чего проводили мало времени вместе и много конфликтовали.

Сейчас они находятся в разных местах, физически и мысленно. Белла готовится к работе на Неделе моды, а Эйбел работает над музыкой и своим будущим актерским дебютом. В последнее время они часто ссорились, – отмечается в источнике.

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Также инсайдер добавил, что, бывало, звезды не виделись месяцами и именно это привело к решению разорвать отношения. Стоит отметить, что последний общий выход Беллы Хадид и The Weeknd состоялся еще весной 2019.

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Допис, поширений (@bellahadid) 16 Жов 2018 р. о 12:57 PDT

Что известно об отношениях Беллы Хадид и The Weeknd? О романе знаменитостей впервые заговорили в 2015 году. Как позже стало известно, именно с тех пор он берет свое начало. Однако в 2017 году певец The Weeknd закрутил роман с поп-исполнительницей и актрисой Селеной Гомес. Почти год длились их отношения, после чего она вернулась к Джастину Биберу, а Эйбел Маккоен помирился с моделью Беллой Хадид. В апреле 2018 их поймали на поцелуе, а в мае заговорили о восстановлении отношений. Звезды долго скрывали свое воссоединение от фанатов, однако со временем открыли поклонникам свой роман. Их восстановление как пары длилось до августа 2019 года.