  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Bellingcat: шпионы ГРУ РФ Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины
Украина
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA · · Обновлено в 18:32
Bellingcat: шпионы ГРУ РФ Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины

Bellingcat: шпионы ГРУ РФ Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины (16 новостей)

«Петров и Боширов принимали участие в захватах под видом местной самообороны»

Агенты ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига принимали участие в захвате государственных учреждений на востоке Украины. С данным заявлением выступил...

Обновлено в 18:07 Подозреваемые в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига принимали «непосредственное участие» в захвате городских администраций на востоке Украины. Об этом рассказал представитель группы расследователей Bellingcat Христо Грозев на пресс-конференции ...

Обновлено в 18:32 По информации Bellingcat, Мишкин совершил несколько поездок в Украину. В частности, во время Майдана 2013 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Bellingcat: шпионы ГРУ РФ Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины»
Фото Bellingcat: Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины
Фото Сотрудники ГРУ РФ Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины, - Bellingcat
Фото Шпионы ГРУ РФ Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины
Фото Bellingcat: Чепига и Мишкин захватывали госучреждения в Украине
Фото Отравление Скрипаля: Чепига и Мишкин спалились на тайной сделке
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  09.10.18, 16:00 Сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины.
Украинская правда Украинская правда  ·  09.10.18, 16:17 Сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.10.18, 16:34 Сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Руслан Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины.
Depo.ua Depo.ua  ·  09.10.18, 16:42 Об этом заявил докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев после встречи с британскими парламентариями, сообщает Depo . ua со ссылкой на The Independent . По его словам, оперативные лица…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.10.18, 17:09 Сотрудники и следователи исследовательской группы Bellingcat обнаружили, что отрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины. Об…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.10.18, 17:10 Подозреваемые в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига принимали "непосредственное участие" в захвате городских администраций на востоке Украины. Об этом…
РБК Украина РБК Украина  ·  09.10.18, 17:16 Сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины. Об этом сообщил докладчик…
Канал 112 Канал 112  ·  09.10.18, 17:27 Подозреваемые в отравлении экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля Анатолий Чепига и Александр Мишкин принимали участие в захвате государственных учреждений Украины. Об этом заявил докладчик исследовательской…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.10.18, 17:28 Сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины, заявил докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев после встречи…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.10.18, 17:29 Сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  09.10.18, 17:30 Сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига в самом начале войны России против Украины, захватывали государственные учреждения на Донбассе, сообщил член член Вellingcat Христо Грозев, сообщает…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.10.18, 17:38 "Петров" и "Боширов" принимали участие в захватах под видом "местной самообороны".
Обозреватель Обозреватель  ·  09.10.18, 18:06 Их выдало нарушение ПДД
Хвиля Хвиля  ·  09.10.18, 18:07 Подозреваемые в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига принимали «непосредственное участие» в захвате городских администраций на востоке Украины.…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  09.10.18, 18:32 Такие сведения предоставил докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев после встречи с британскими парламентариями, передает издание The Independent. Как отмечается, оперативники…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Bellingcat: шпионы ГРУ РФ Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины

Bellingcat: шпионы ГРУ РФ Чепига и Мишкин участвовали в захвате…
В Киеве сообщили о заминировании станции метро &quot;Житомирская&quot;

В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Житомирская"
Гройсман отправился в Черниговскую область на место взрыва склада

Гройсман отправился в Черниговскую область на место взрыва склада
На Черниговщине рванул склад боеприпасов, опубликовано видео взрывов

На Черниговщине рванул склад боеприпасов, опубликовано видео взрывов
В Карпатских горах от сердечного приступа погиб львовский турист

В Карпатских горах от сердечного приступа погиб львовский турист
DIM group объявляет о старте продаж квартир в комплексе для жизни &quot;Новый Автограф&quot;

DIM group объявляет о старте продаж квартир в комплексе для…
Шулявский путепровод готовятся снести в начале ноября: его закроют на полтора года

Шулявский путепровод готовятся снести в начале ноября: его закроют на…
Бывшего мужа Лилии Подкопаевой посадили в СИЗО (фото)

Бывшего мужа Лилии Подкопаевой посадили в СИЗО (фото)
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Взрывы в Ичне: военная прокуратура не исключает версию теракта

Взрывы в Ичне: военная прокуратура не исключает версию теракта
ПАСЕ отказалась голосовать за изменения санкционных правил

ПАСЕ отказалась голосовать за изменения санкционных правил
Супрун заверила, что от гриппа не защитит ни лук с чесноком, ни лимон с бальзамом &quot;Звездочка&quot;

Супрун заверила, что от гриппа не защитит ни лук с чесноком,…
Презентация Google Pixel 3: онлайн-трансляция

Презентация Google Pixel 3: онлайн-трансляция
Убийство журналистки в Болгарии: задержан румын украинского происхождения

Убийство журналистки в Болгарии: задержан румын украинского происхождения
Мэр Черкасс ушел в отпуск на время расследования его дела

Мэр Черкасс ушел в отпуск на время расследования его дела
В сентябре больше всего цены выросли на одежду и образование

В сентябре больше всего цены выросли на одежду и образование
Кличко открыл в Киеве современный парк, построенный на месте бывшего болота

Кличко открыл в Киеве современный парк, построенный на месте бывшего…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.