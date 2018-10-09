Bellingcat: шпионы ГРУ РФ Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины (16 новостей) «Петров и Боширов принимали участие в захватах под видом местной самообороны»

Агенты ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига принимали участие в захвате государственных учреждений на востоке Украины. С данным заявлением выступил...

Обновлено в 18:07 Подозреваемые в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига принимали «непосредственное участие» в захвате городских администраций на востоке Украины. Об этом рассказал представитель группы расследователей Bellingcat Христо Грозев на пресс-конференции ...

Обновлено в 18:32 По информации Bellingcat, Мишкин совершил несколько поездок в Украину. В частности, во время Майдана 2013 года.