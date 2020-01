Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ

Ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG. Об этом заявил один из расследователей Bellingcat Христо Грозев на странице в Twitter, сообщает УНН.

Он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, вероятно, был сбит самолет украинской авиакомпании МАУ. Расследователь установил, что ракету могли запустить с секретной базы IRSG.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты по фактически известной скорости Топ-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - написал он.

По словам неназванного источника CNN, знакомого с данным разведки, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушной типа "Тор", изготовленными в России.

Newsweek: В США допускают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде и ряду других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl

— Christo Grozev (@christogrozev) January 9, 2020