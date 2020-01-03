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"Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России на белорусские НПЗ с 1 января

"Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России на белорусские НПЗ с 1 января (2 новости)

«Концерн Белнефтехим констатирует прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января 2020 года в условиях отсутствия контрактов»

Концерн «Белнефтехим» констатирует прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января 2020 года в условиях отсутствия контрактов. «Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь», — сказал агентству «Интерфакс-Запад» представитель пресс-службы концерна. В концерне также отмечают, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. «Нефтеперерабатывающие заводы работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня», — сказал представитель «Белнефтехима». По его словам, в концерне также ведется «активная работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям». Ранее белорусские НПЗ — ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатировали отсутствие контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. «Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января», — сообщил агентству «Интерфакс-Запад» представитель НПЗ. «Ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря (2019 года — ИФ) не изменилась, контрактов на поставку нефти нет», — констатировал представитель другого завода. На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января. Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.20, 10:30 Концерн "Белнефтехим" констатирует прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января 2020 года в условиях отсутствия контрактов.
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