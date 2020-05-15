Беременная Кэти Перри с огромным животом снялась полностью обнаженной в новом клипе (8 новостей и 1 видео) «Певица представила видео на песню Daisies»

Американская поп-певица Кэти Перри представила новый клип на композицию Daisies (Маргаритки). Видео артистка сняла на природе в условиях карантина. В клипе знаменитость снялась обнаженной. Новая видеоработа опубликованана YouTube-канале Перри.

В ролике беременная 35-летняя звезда полностью раздевается у красивого каменистого водопада. Обнаженной она заходит в лесной ручей.

"Я написала эту песню пару месяцев назад, как призыв оставаться верным курсу, который вы сами себе поставили, независимо от того, что могут думать другие. Недавно она приобрела для меня новое значение, учитывая то, что переживает весь мир", - прокомментировала Перри свое видео.

Она также выразила надежду, что ее композиция "станет саундтреком для ваших мечтаний".

Режиссер клипа - режиссер-документалист Лиза Волошин.

Видео уже просмотрели более 577 тысяч раз.

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