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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:52
· Видео · Клип
Беременная Кэти Перри с огромным животом снялась полностью обнаженной в новом клипе

Беременная Кэти Перри с огромным животом снялась полностью обнаженной в новом клипе (8 новостей и 1 видео)

«Певица представила видео на песню Daisies»

Американская поп-певица Кэти Перри представила новый клип на композицию Daisies (Маргаритки). Видео артистка сняла на природе в условиях карантина. В клипе знаменитость снялась обнаженной. Новая видеоработа опубликованана YouTube-канале Перри.

В ролике беременная 35-летняя звезда полностью раздевается у красивого каменистого водопада. Обнаженной она заходит в лесной ручей.

"Я написала эту песню пару месяцев назад, как призыв оставаться верным курсу, который вы сами себе поставили, независимо от того, что могут думать другие. Недавно она приобрела для меня новое значение, учитывая то, что переживает весь мир", - прокомментировала Перри свое видео.

Она также выразила надежду, что ее композиция "станет саундтреком для ваших мечтаний".

Режиссер клипа - режиссер-документалист Лиза Волошин.

Видео уже просмотрели более 577 тысяч раз.

Ранее мы писали, что Кэти Перри и актер Орландо Блум отменили свадьбу из-за эпидемии коронавируса. К...

Обновлено в 13:53 Певица устроила романтический стриптиз

Обновлено в 14:52 Американская поп-певица Кэти Перри представила новый клип на композицию Daisies (Маргаритки). Новая видеоработа опубликованана YouTube-канале певицы. В ролике беременная 35-летняя звезда полностью раздевается у красивого каменистого водопада. Обнаженной она заходит в лесной ручей. "Я написала эту песню пару месяцев назад, как призыв оставаться верным курсу, который вы сами себе поставили, независимо от того, что могут думать другие. Недавно она приобрела для меня новое значение, учитывая то, что переживает весь мир", - прокомментировала Перри свое видео. Она также выразила надежду, что ее композиция "станет саундтреком для ваших мечтаний". Режиссер клипа - режиссер-документалист Лиза Волошин. Видео уже просмотрели более 577 тысяч раз. Ранее сообщалось, что Перри примерила на себя ростовой костюм санитайзера. ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Беременная Кэти Перри с огромным животом снялась полностью обнаженной в новом клипе»
Фото Беременная Кэти Перри разделась возле водопада в новом клипе
Фото Беременная Кэти Перри с огромным животом снялась полностью обнаженной в новом клипе
Фото Беременная Кэти Перри в новом клипе снялась обнаженной
Фото Беременная 35-летняя Кэти Перри примерила «костюм Евы» для нового клипа
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.05.20, 10:40 Американская певица выпустила видео на цветочную песню.
ТСН ТСН  ·  15.05.20, 10:55 Певица представила видео на песню Daisies.
Униан Униан  ·  15.05.20, 12:16 Кэти Перри представила новый клип, в котором появилась полностью обнаженной.
Фокус Фокус  ·  15.05.20, 13:30 Певица Кэти Перри выпустила новый клип на песню Daisies, съемки которого проходили в экзотичном месте возле каменистого водопада. В ролике, снятом как домашнее видео, Кейт появляется в обычном белом сарафане…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  15.05.20, 13:43 Американская поп-певица Кэти Перри, которая скоро станет мамой, выпустила клип на композицию Daisies ("Маргаритки"). Над новой видеоработой артистка трудилась в условиях самоизоляции. Видео, снятое на…
Факты Факты  ·  15.05.20, 13:53 Певица устроила романтический стриптиз
Голос.UA Голос.UA  ·  15.05.20, 14:52 Американская поп-певица Кэти Перри представила новый клип на композицию Daisies (Маргаритки). Новая видеоработа опубликованана YouTube-канале певицы.  В ролике беременная 35-летняя звезда полностью раздевается…
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