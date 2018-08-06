Беременные танцы: LOBODA представила клип на песню SuperSTAR (5 новостей и 1 видео) «Известная украинская певица Светлана Лобода представила долгожданный клип на свой новый хит - SuperSTAR»

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на композицию SuperSTAR.

Режиссером видео выступила продюсер Лободы Нателла Крапивина.

В новой работе звезда танцует тверк, а в конце клипа Лободы сбивает грузовик.

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Обновлено в 17:10 Лобода Известная украинская поп-певица Светлана Лобода презентовала новый клип, он был снят на композицию “SuperStar”. Видеоработа в понедельник, 6 августа, появилась на канале...

Обновлено в 17:58 Более того, в первые минуты ролика певица философствует на тему одиночества, страданий женщин с низкой самооценкой, которых "Светлана пришла спасать и сделать счастливыми" в красном костюме мотогонщика.