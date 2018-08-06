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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 17:58
· Видео · Клип
Беременные танцы: LOBODA представила клип на песню SuperSTAR

Беременные танцы: LOBODA представила клип на песню SuperSTAR (5 новостей и 1 видео)

«Известная украинская певица Светлана Лобода представила долгожданный клип на свой новый хит - SuperSTAR»

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на композицию SuperSTAR.

Режиссером видео выступила продюсер Лободы Нателла Крапивина.

В новой работе звезда танцует тверк, а в конце клипа Лободы сбивает грузовик.

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Обновлено в 17:10 Лобода Известная украинская поп-певица Светлана Лобода презентовала новый клип, он был снят на композицию “SuperStar”. Видеоработа в понедельник, 6 августа, появилась на канале...

Обновлено в 17:58 Более того, в первые минуты ролика певица философствует на тему одиночества, страданий женщин с низкой самооценкой, которых "Светлана пришла спасать и сделать счастливыми" в красном костюме мотогонщика.

ФОТО К НОВОСТИ: «Беременные танцы: LOBODA представила клип на песню SuperSTAR»
Фото Светлана Лобода презентовала клип на нашумевшую песню "SuperStar" (Видео)
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Телеграф Телеграф  ·  06.08.18, 13:13 Украинская певица Светлана Лобода долго интриговала кадрами из будущей видеоработы “SuperStar” и вот, наконец-то, клип вышел.
MIGnews MIGnews  ·  06.08.18, 14:50 Известная украинская певица Светлана Лобода представила долгожданный клип на свой новый хит - "SuperSTAR".
Главред Главред  ·  06.08.18, 17:10 Лобода Известная украинская поп-певица Светлана Лобода презентовала новый клип, он был снят на композицию “SuperStar”. Видеоработа в понедельник, 6 августа, появилась на канале...
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  06.08.18, 17:58 Поклонники певицы Светланы Лободы дождались таки клипа на ее новый хит – "SuperSTAR". Премьера состоялась на официальном YouTube канале певицы сегодня, 6 августа. Лобода свела с ума своих фанатов в начале…
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