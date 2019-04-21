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Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Беринчик защитил титул WBO International в легком весе (5 новостей)

«Украинец уверенно разобрался с японцем»

Украинский боксер Денис Беринчик победил японца Нихито Аракава в поединке, в котором защищал интерконтинентальный титул WBO в легком весе, сообщает УНН.

В киевском "Дворце Спорта" в главном бою вечера Беринчик провел все 12 раундов с японцем Аракава. Судейские оценки продемонстрировали тотальное преимущество украинца: 120:107, 120:107, 118:109.

Примечательно, что украинец, как всегда отличился при выходе на боксерский ринг. Его вынесли в зал на столе. При этом имитировалось нахождения Беринчика в бане. Параллельно помощники использовали в сторону Беринчика банные веники. После этого боксер залез в специальную бочку и уже дальше прошел на ринг.

Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе
Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Заметим, что в одном из других боев наш Дмитрий Митрофанов во втором раунде нокаутировал испанца Хорхе Вальехо в среднем весе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  21.04.19, 00:07 Украинец уверенно разобрался с японцем
РБК Украина РБК Украина  ·  21.04.19, 00:20 Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик  (10-0, 7 КО) защитил чемпионский пояс в бою против японца Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО).Вечер бокса прошел в Киеве в Дворце спорта. Украинец…
Апостроф Апостроф  ·  21.04.19, 01:05 Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) одержал победу в бою с японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО) и защитил титул чемпиона по версии WBO International в легком весе. Поединок состоялся в Киеве…
ТСН ТСН  ·  21.04.19, 01:09 Денис прошел все 12 раундов.
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