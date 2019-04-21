Украинский боксер Денис Беринчик победил японца Нихито Аракава в поединке, в котором защищал интерконтинентальный титул WBO в легком весе, сообщает УНН.

В киевском "Дворце Спорта" в главном бою вечера Беринчик провел все 12 раундов с японцем Аракава. Судейские оценки продемонстрировали тотальное преимущество украинца: 120:107, 120:107, 118:109.

Примечательно, что украинец, как всегда отличился при выходе на боксерский ринг. Его вынесли в зал на столе. При этом имитировалось нахождения Беринчика в бане. Параллельно помощники использовали в сторону Беринчика банные веники. После этого боксер залез в специальную бочку и уже дальше прошел на ринг.

Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Заметим, что в одном из других боев наш Дмитрий Митрофанов во втором раунде нокаутировал испанца Хорхе Вальехо в среднем весе.