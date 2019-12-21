Берлин не планирует отвечать на санкции США против "Северного потока - 2"

В Брюсселе заявили, что "не признают" санкции против легального бизнеса в ЕС.

Цель Еврокомиссии - чтобы "Северный поток - 2" работал прозрачно и под надлежащим надзором.В Еврокомиссии с осторожностью реагируют на санкции США против газопровода "Северный поток - 2". Потенциальное влияние санкций на европейские компании в настоящее время изучается, заявили в субботу, 21 декабря, в Брюсселе. "ЕС в принципе не признает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом", - цитирует информагентство dpa неназванного источника в Еврокомиссии. Цель ЕС всегда заключалась в том, чтобы "Северный поток - 2" работал прозрачно, "недискриминационным образом" и находился под надлежащим надзором. Благодаря газовой директиве ЕС, которая вступила в силу в 2019 году, теперь существуют четкие правила для всех трубопроводов из третьих стран на европейском газовом рынке, отмечает агентство. Для Еврокомиссии вопрос "Северного потока - 2" является весьма деликатным, так как в проект тесным образом вовлечена Германия, но при этом ряд других стран ЕС настроены категорически против газопровода. Санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" Принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в пятницу был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу. В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток - 2". В Германии назвали санкции "вмешательством", но заявили, что не планируют отвечать на санкции США, поскольку они приняты не против государства, а по отношению к частным компаниям. В свою очередь в Москве раскритиковали решение США. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 15:55 Правительство Украины поздравило санкции США против газопровода «Северный поток — 2».