  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Берлускони прооперировали
Общество
Капитал Капитал ·
· Премьер-министр · Италия
Берлускони прооперировали

Берлускони прооперировали (4 новости)

«После экстренной госпитализации экс-премьера Италии Сильвио Берлускони прооперировали в одной из клиник»

Бывший премьер-министр Италии, 82-летний Сильвио Берлускони, перенес успешную операцию по поводу непроходимости кишечника в больнице «Сан-Раффаэле». Об этом сообщило в среду агентство ANSA со ссылкой на источники в возглавляемой Берлускони партии «Вперед, Италия». Берлускони был госпитализирован вечером 29 апреля. Проведенные медиками исследования показали, что у пациента наблюдается непроходимость тонкого кишечника, вызванная спайкой в брюшной полости, причиной образования которой стала операция по удалению желчного пузыря, проведенная около 40 лет назад. По словам медиков, операция прошла успешно, клинические параметры пациента в норме, состояние здоровья Берлускони хорошее, и он будет выписан через несколько дней. Лечащий врач политика Альберто Дзангрилло не исключил, что он захочет в скором времени принять участие в кампании его партии накануне выборов в Европарламент. Два года назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце, после которой долго восстанавливался. Ее масштабы и последствия в окружении Берлускони пытались приуменьшить. Успешный предприниматель, трижды возглавлявший итальянское правительство, остается бессменным лидером «Вперед, Италия». Партия, несмотря на то, что входила на парламентских выборах в марте 2018 года в победившую правоцентристскую коалицию наряду с «Лигой», в данный момент находится в оппозиции. Рейтинг популярности «Вперед, Италии» не превышает 9-10%.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  01.05.19, 17:45 После экстренной госпитализации экс-премьера Италии Сильвио Берлускони прооперировали в одной из клиник.
УНН УНН  ·  01.05.19, 19:53 Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенес успешную операцию в связи с непроходимостью тонкого кишечника в одной из клиник Милана. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники…
Joinfo Joinfo  ·  01.05.19, 20:59 Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован после того, как у него резко ухудшилось самочувствие. 82-летний политик в тяжелом состоянии был доставлен в одну из клиник Милана.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В сети появился первый трейлер к современной адаптации &quot;Гамлета&quot;: видео

В сети появился первый трейлер к современной адаптации "Гамлета": видео
Берлускони прооперировали

Берлускони прооперировали
Ушел из жизни скульптор Борис Довгань, который создал герб Киева

Ушел из жизни скульптор Борис Довгань, который создал герб Киева
На передовой погиб Владимир Куцик из Львовщины

На передовой погиб Владимир Куцик из Львовщины
Воин 79-й ОДШБр Сергей Гвоздиевский умер в больнице Днепра от полученных вчера в зоне ООС ранений

Воин 79-й ОДШБр Сергей Гвоздиевский умер в больнице Днепра от…
Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер

Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер
Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев

Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев
На Шри-Ланке сняли запрет на использование соцсетей

На Шри-Ланке сняли запрет на использование соцсетей
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Откровения звезды &quot;50 оттенков серого&quot;: борьба с депрессией и алкоголизм

Откровения звезды "50 оттенков серого": борьба с депрессией и алкоголизм
Кайли Дженнер заявила о желании родить второго ребенка

Кайли Дженнер заявила о желании родить второго ребенка
Забавные конкурсы на девичник: веселое прощание невесты с свободной жизнью

Забавные конкурсы на девичник: веселое прощание невесты с свободной жизнью
В Кировоградской области пыльный вихрь сняли на видео

В Кировоградской области пыльный вихрь сняли на видео
Ситуацию в Венесуэле обсудит международная контактная группа

Ситуацию в Венесуэле обсудит международная контактная группа
Лига 1. Монако в результативном матче не смог обыграть Ренн

Лига 1. Монако в результативном матче не смог обыграть Ренн
Анна Седокова &quot;завела&quot; фанатов изысканным и откровенным фото

Анна Седокова "завела" фанатов изысканным и откровенным фото
ЧМ по хоккею. Украина предпоследняя, неожиданное лидерство Румынии

ЧМ по хоккею. Украина предпоследняя, неожиданное лидерство Румынии
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.