Берлускони сделали операцию из-за кишечной непроходимости

В ближайшее время врачи должны выписать из больницы экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который готовится к выборам в Европарламент.Экс-премьеру Италии и лидеру партии Forza Italia ("Вперед, Италия") Сильвио Берлускони 30 апреля сделали операцию на кишечнике. Об этом сообщает Associated Press.

Берлускони был госпитализирован в Милане утром 30 апреля "с обострением почечной колики".

Агентство пишет, что в скором времени экс-премьера выпишут.

"Спасибо всем за любовь и за многочисленные сообщения. Я в хорошей форме и готов к этой избирательной кампании!" написал Берлускони на своей странице в Facebook.

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Политик 30 апреля должен был присутствовать на встрече своей партии в связи с намерением участвовать в выборах в Европарламент.

Берлускони возглавлял правительство Италии четыре раза: с 1994-го по 1995 год, с 2001-го по 2005 год, с 2005-го по 2006 год и с 2008-го по 2011 год.

В 2013 году суд признал Берлускони виновным в налоговых преступлениях. В апреле 2014 года Миланский суд приговорил его к одному году общественных работ по делу о махинациях с налогами в компании Mediaset. В рамках этого дела Берлускони запретили принимать участие в выборах на протяжении шести лет, то есть до 2019 года.

В мае 2018 года суд Милана реабилитировал Берлускони и разрешил ему принимать участие в выборах.

В сентябре 2018 года экс-премьер Италии заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент.

Выборы пройдут в странах-членах Европейского союза в период с 23 по 26 мая 2019 года.