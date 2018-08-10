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“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото

“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото (4 новости)

«Тина Кароль поделилась снимком, на котором запечатлена в студенческие годы / УНИАН Украинская певица, тренер шоу "Голосу країни" Тина Кароль…»

В сети опубликовали архивный снимок украинской певицы Тины Кароль, которые был сделан еще в ее студенческие годы. Тогда она еще называлась Таней Либерман.

Фото Тины выложили на ее фанатской странице в Instagram.

Кадр подписан воспоминанием 33-летней Кароль, в котором она поделилась, что перестала петь, когда была студенткой.

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"В моей жизни, в студенческие годы, был кризис ... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться ... полный ступор. Причина? Все просто ... я не знала, зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и успеху. Прислушайтесь к себе! И ... помните эти слова? Услышь себя, познай себя – ты вселенная!" – рассказала певица.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 8 Сер 2018 р. о 10:07 PDT

ФОТО К НОВОСТИ: «“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото»
Фото “Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
Фото “Бесовский взгляд”. Тина Кароль поделилась архивным фото
Фото "Полный ступор": Тина Кароль рассказала о личном кризисе
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Главред Главред  ·  10.08.18, 13:59 Тина Кароль поделилась снимком, на котором запечатлена в студенческие годы / УНИАН Украинская певица, тренер шоу "Голосу країни" Тина Кароль выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена...
Главред Главред  ·  10.08.18, 13:59 Тина Кароль поделилась снимком, на котором запечатлена в студенческие годы / УНИАН Украинская певица, тренер шоу "Голосу країни" Тина Кароль выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена...
РБК Украина РБК Украина  ·  10.08.18, 14:10 Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала, как в студенческие года пережила кризис и смогла найти цель в жизни. Об этом она написала на своей странице в Instagram, опубликовав фото своей юности.
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