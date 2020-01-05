Беспорядки в Каховке - херсонский губернатор взял дело под личный контроль (4 новости) «Подозреваемого, который оказался экс-сотрудником органов внутренних дел, задержан»

Убийство в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, будет расследовано очень тщательно и справедливо. Об этом заявил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр полиции в Херсонской области.

“Сегодня (4 января — ред) в течение дня в г. Каховка перед районным отделом полиции происходила протестная акция местных жителей по поводу получения утром первого января смертельных огнестрельных ранений 26-летним жителем города. Граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования. При этом присутствующие жгли автомобильные шины, бросали камни, использовали пиротехнические средства. Руководство полиции Херсонщины уверяет, что досудебное расследование будет проводиться беспристрастно и должным образом”, — говорится в сообщении.

В пресс-центре полиции отмечают, что данное событие приобрело для города определенный резонанс, ведь “подозреваемый в умышленное убийство на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом”.

Нацполиция переходит в усиленный режим работы в новогоднюю ночь

Как отмечает начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, событие находится на его личном контроле. Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

“В то же время глава областной полиции обращается к пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции. Александр Прокудин уверяет, что досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры. Также полиция Херсонщины обращается к гражданам с просьбой во время проведения мероприятий проводить акции исключительно мирным путем и не нарушать общественный порядок”, — резюмировали в сообщении.