Беспорядки в Каховке - херсонский губернатор взял дело под личный контроль

Убийство в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, будет расследовано очень тщательно и справедливо. Об этом заявил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр полиции в Херсонской области.
“Сегодня (4 января — ред) в течение дня в г. Каховка перед районным отделом полиции происходила протестная акция местных жителей по поводу получения утром первого января смертельных огнестрельных ранений 26-летним жителем города. Граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования. При этом присутствующие жгли автомобильные шины, бросали камни, использовали пиротехнические средства. Руководство полиции Херсонщины уверяет, что досудебное расследование будет проводиться беспристрастно и должным образом”, — говорится в сообщении.
В пресс-центре полиции отмечают, что данное событие приобрело для города определенный резонанс, ведь “подозреваемый в умышленное убийство на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом”.
Как отмечает начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, событие находится на его личном контроле. Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
“В то же время глава областной полиции обращается к пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции. Александр Прокудин уверяет, что досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры. Также полиция Херсонщины обращается к гражданам с просьбой во время проведения мероприятий проводить акции исключительно мирным путем и не нарушать общественный порядок”, — резюмировали в сообщении.