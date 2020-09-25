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Беспорядки в Новых Санжарах: участники получили по пять лет тюрьмы

Беспорядки в Новых Санжарах: участники получили по пять лет тюрьмы (3 новости)

«Они бросали в полицию камни и кирпичи»

5 років за ґратами з іспитовим строком. Такий вирок отримали двоє жителів Нових Санжар за сутички у лютому. Про це повідомляє портал "Судова влада України".

Це вирок Новосанжарського райсуду. Чоловіки кидали каміння та цеглу у поліцію, коли до селища привезли евакуйованих з китайського Вуханя українців та іноземців. Унаслідок цього п'ятеро силовиків зазнали травм різного ступеню.

Місцеві визнали свою провину. Утім, домовились зі слідством. Якщо вони за рік не скоять злочину, то 5 років за ґратами не будуть.

"Вироками суду на підставі затверджених угод про визнання винуватості обвинуваченим призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України громадян К. та П., звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на один рік", - йдеться у заяві суду.

Нагадуємо, сутички у Нових Санжарах на Полтавщині спалахнули 20 лютого. Мешканці були обурені тим, що туди привезли евакуйованих з Китаю українців. Вон...

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Обозреватель Обозреватель  ·  25.09.20, 06:50 Они бросали в полицию камни и кирпичи
Украинская правда Украинская правда  ·  25.09.20, 10:47 За участие в столкновениях во время эвакуации украинцев из китайского Уханя, произошедших 20 февраля этого года, двух жителей Новых Санжар приговорили к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком на один…
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