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Униан Униан ·
"Беспроигрышный вариант": Джошуа ждет решения Кличко

"Беспроигрышный вариант": Джошуа ждет решения Кличко (3 новости)

«Боксер готов дать реванш украинцу»

Британский боксер высказался о возможном возвращении украинского экс-чемпиона на ринг.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Беспроигрышный вариант": Джошуа ждет решения Кличко»
Фото Энтони ДЖОШУА: «Повторный бой с Кличко – беспроигрышный вариант»
Фото "Беспроигрышный вариант": Джошуа ждет решения Кличко
Фото Джошуа назвал возможный реванш с Кличко "беспроигрышным вариантом"
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Sport.ua Sport.ua  ·  02.05.19, 11:25 Британец не против снова встретиться с Владимиром Кличко
Обозреватель Обозреватель  ·  02.05.19, 12:55 Боксер готов дать реванш украинцу
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